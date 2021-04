La FED, movió los mercados con sus buenas perspectivas

Los inversores empezaron esta semana muy pendientes de los Bancos Centrales ya que se publicaron las Actas de la Fed el miércoles, y las del BCE el jueves. La Reserva Federal lanzó un mensaje a los mercados de tranquilidad, al confirmar que mantendrá el Plan de Estímulos sin cambios. Sin embargo, en Europa el mensaje ha sido algo diferente, ya que Christine Lagarde ha explicado que el aumento de las compras de bonos llevado a cabo durante la pandemia correspondió a una respuesta a un determinado momento; sin embargo, deja la puerta abierta a retirar los estímulos antes de tiempo si las circunstancias del mercado lo requieren (subidas de tipos de interés).

(Jerome Powell presidente de la Reserva Federal de EEUU.)

El Dólar se estabiliza hoy viernes, después de varias sesiones cotizando con debilidad respecto al EUR. Aunque la tendencia desde que ha comenzado el año es favorable al USD, con una revalorización de un 2,65% respecto al EUR, en las últimas semanas hemos aprecio debilidad en la divisa americana, ante el temor de un cambio en la política monetaria por parte de la FED. La escalada del rendimiento del bono USA 10Y provoca incertidumbre respecto a los niveles de inflación. Sin embargo, la FED ha lanzado un mensaje de tranquilidad al mercado esta semana, asegurando que no modificará la política, sin miedo aparente a las subidas de la inflación.

Como decíamos el Dólar recupera algo de terreno hoy viernes, aunque aún lejos de los 1,1713 alcanzados el 31 de marzo. (0,85343 si hablamos de USD/EUR)

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets, EURUSD, velas diarias

El Dax alemán, continua en máximos históricos. Esta semana comenzaba a cotizar con cautela, pero cerrando el martes por encima del máximo anterior. El ritmo de vacunación y número de contagios continúan siendo dos de los catalizadores más importantes para las bolsas globales. Las dudas por la vacuna de AstraZeneca no han impedido sin embargo que el mercado continúe con feeling positivo, principalmente por las expectativas sobre la recuperación económica. (La farmacéutica, por su parte cotiza en cualquier caso con subidas en las dos últimas sesiones, después del apoyo por parte de algunos países este jueves).

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets. Grafico del DAX en velas semanales, donde se aprecia la tendencia alcista del índice.

Las bolsas de Wall Street, por su parte, continuaron en su senda alcista sobre todo tras la buena acogida de las palabras del presidente de la Reserva Federal, que impulsaron al S&P500 a romper nuevos máximos desde la apertura del jueves para cerrar su segunda jornada consecutiva en niveles récord. Aunque fue el Nasdaq quien más ganancias tuvo impulsado por compañías tecnológicas como Facebook, Amazon o Apple.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Esta euforia en las bolsas se refleja también en el CFD de Volatilidad, el cual sigue en caída libre desde principios de marzo, corroborando la cierta “tranquilidad” que se ha instalado en los mercados:

CFD de Volatilidad, gráfico de Next Generation- CMC Markets.

España

La bolsa española, ha tomado impulso especialmente de la mano del sector bancario, uno de los protagonistas en el primer trimestre por las ganancias acumuladas. Protagonistas han sido también esta semana Siemens Gamesa y Acciona, que tendrán que lidiar con posibles arances al sector eólico por parte de Biden, en su intento de evitar en “dumping” y proteger a las empresas americanas. Ambas abrieron el martes con gap bajista que ninguna ha cerrado por el momento.

Respecto al mercado de materias primas la reciente debilidad del dólar de la que hemos hablado anteriormente ha favorecido a las materias primas, ya que cotizan en dólares. El Oro alcanzó esta semana los 1737 dolares, lo que representa casi un 4% de subida desde el 31 de marzo.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

La semana que viene comenzaremos a ver resultados empresariales, entre ellos LVMH en Europa, una de las grandes del mercado francés. Otro gran impulso para los mercados será la salida a bolsa de CoinBase el 14 de Abril, el gigante y principal proveedor de criptomendas. El valor de la compañía comenzará en 57.500 millones de dólares*. Esta salida a bolsa podrá ser otro impulso más para la bolsa americana la semana que viene.

Respecto a la agenda económica destacamos:

Martes: Índice ZEW de confianza inversora en Alemania y el IPC Subyacente en EEUU.

Miércoles: Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Jueves: Peticiones de subsidio por desempleo USA

Viernes: IPC zona euro

Les deseamos feliz semana y buen trading.

*(Datos según Bloomberg)



