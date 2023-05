La Fed cumplirá si sube un 0,25% y pausa la subida en el 5,25%: la volatilidad podría repuntar si se aleja de lo esperado

El mercado descuenta subida de 25 puntos básicos hasta el 5,25%

La Reserva Federal publicará a las 20:00h el comunicado del tercer Comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee) y a las 20:30h comenzará la rueda de prensa.

Los mercados de futuros sobre Fed Funds descuentan con una alta probabilidad, del 89,3%, que el banco central subirá 25 puntos básicos (pb) hasta el 5,25% y, con un 10,7% que mantendrá los tipos en el 5,00%.

Si la Fed sube tipos, el 5,25% podría ser el techo del ciclo si nos fijamos las probabilidades que se descuentan de como cotizan los mercados de futuros. Para las dos próximas reuniones, 14 de junio y 26 de julio, lo descontado es que la Fed mantenga tipos en el 5,25%. A la vuelta del verano, en la reunión del 20 de septiembre, el mercado comienza a descontar una primera bajada de 25 puntos básicos hasta volver al 5,00%.

La curva de tipos de interés sugiere que el techo está próximo y que la economía de EEUU podría entrar en recesión

La curva de tipos de interés se encuentra invertida: los tipos de interés a plazos superiores al año se encuentran por debajo del 5,00%. El Treasury Spread: la rentabilidad entre las notas y las letras a tres meses es de – 167 puntos básicos. Este es el nivel más bajo desde 1981 y según el modelo de predicción de la Reserva Federal de Nueva York la probabilidad de recesión a 12 meses vista es superior a los 55 puntos porcentuales.

Curva de tipos de interés de EEUU a diferentes plazos

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Reserva Federal

La combinación es la siguiente: desaceleración económica más acusada, pero el mercado laboral es resiliente y la inflación mantiene senda bajista

La desaceleración económica en EEUU es más acusada de lo esperado: el reciente dato adelantado del PIB de EEUU del 1T23 ha quedado en +1,1% en tasa anualizada frente al +2,9% del 4T22 y el +2,0% esperado por el consenso.

Sin embargo, el mercado laboral no está sufriendo en exceso el bajo crecimiento. Si nos fijamos en lo que espera el consenso recopilado por Trading Economics espera que se creen 189M puestos de trabajo no agrícolas (algo inferior a la media de los últimos meses) y que la tasas de desempleo repunte con levedad, desde el +3,5% hasta el +3,6%.

En materia de inflación, el último dato de PCE de MAR23 publicado el viernes pasado nos deja una tasa subyacente en el 4,6% interanual (ia.) y una tasa general en el 4,2% ia, por debajo de los niveles del mes pasado y manteniendo la senda bajista que arrancó en verano del año pasado.

La volatilidad podría regresar si la Fed cambia su postura de forma acusada

El punto de partida de la Fed es tensionador o favorable a mayores subidas de tipos. En el último FOMC de MAR23, en el que se publicaron las proyecciones, 17 de los 18 miembros, esperaban mayores subidas de tipos de interés antes de que acabe el año y el tipo promedio se situaba en el 5,27%.

En este contexto, si la Fed se desvía demasiado respecto a su anterior discurso y se muestra “dovish” o propensa a no subir más los tipos de interés, el mercado podría interpretarlo como una preocupación por el crecimiento económico y/o el desarrollo de la actual crisis bancaria. En este caso, podríamos asistir a un incremento de la volatilidad en los mercados.

Una Fed que actúe en línea con lo esperado, suba +25 pb, y se establezca en modo pausa y a la espera de nueva información, estaría en línea con el discurso previo y no despertaría recelos por el mercado.

Niveles en CFDs

El CFD US SPX 500 (S&P 500) se mantiene dentro de rango estrecho a la altura de la zona de máximos de los últimos cuatro meses comprendida entre 4.195 y 4.141 puntos. El primer nivel de soporte se encuentra en el mínimo de la semana pasada situado en 4.049 puntos.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/05/23

El CFD US T-Note 10 YR (Notas a 10 años de EEUU) lleva varias semanas oscilando en torno a la media móvil simple de 200 sesiones. El precio tiene una zona de resistencia importante en los máximos anuales 116,083 y 116,574. Por la parte inferior, la zona de soporte se encuentra comprendida entre 113,624 y 113,358.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/05/23

El CFD sobre EUR/USD conserva la estructura alcista que parte de mínimos de 2022 y la media de 200 sesiones adquiere pendiente positiva. A corto plazo comienza a estancarse en torno al máximo de FEB23 y nos deja un rango estrecho comprendido entre 1,1095, máximo anual, y 1,0909 que es mínimo del 17 de ABR23.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/05/23

Le invitamos a apuntarse a nuestros próximos webinarios

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs tales cómo, El par de EUR/USD, el índice Dax alemán, US 30, US NDAQ 100, Oro y Plata y las acciones de las compañías más populares.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 Oro 0,3 20:1 ✓ Dom 23:00-Vie 21:00

Descanso diario 22:00-23:00 Plata 2,5 10:1 ✓ Lun 00:00- Vie 22:00

Descanso diario 23:00-00:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.