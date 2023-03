La Fed aumenta balance y las criptomonedas se disparan. Bitcoin y Ethereum podrían formar suelo aunque pocos están comprando

La Fed se ve obligada a volver a incrementar su balance para atajar la crisis bancaria

La Reserva Federal se ve obligada a incrementar nuevamente su balance para dotar de liquidez a los bancos y atajar la crisis bancaria desatada por el SVB. La Fed ha inyectado 354MM de USD en el sistema financiero en las últimas tres semanas, de esta manera, vuelve a incrementar su balance en un 4,2% hasta los 8,7B de USD.

En términos cuantitativos, la inyección de dinero en el sistema es comparable a las experimentadas durante la Crisis financiera e inmobiliaria de 2008 / 2009 y supone que la Fed acabe con la dinámica de reducción de balance que comenzó en abril del año pasado.

Las dudas sobre el sistema bancario han provocado una fuerte búsqueda de refugio y disparado las criptomonedas

La incertidumbre se ha disparado y la búsqueda de refugio ha sido notable. Los bonos soberanos han recuperado con fuerza inusual y los metales preciosos se han disparado (oro vuelve a cotizar en torno a los 2.000 USD/onza).

Sin embargo, el movimiento más fuerte lo encontramos en las alternativas al dinero tradicional: desde el mínimo de marzo, el Bitcoin recupera cerca de 42 puntos porcentuales y el Ethereum más de un 28%. En este punto cabe recordar que las grandes tendencias alcistas desarrolladas por las criptomonedas han tenido lugar cuando los bancos centrales han aumentado su balance.

Bitcoin y Ethereum podrían estar formando un suelo

El CFD sobre Bitcoin desarrolla un amplio impulso al alza desde el mínimo de marzo situado en 19.575 USD y supera el máximo de AGO22 establecido en 28.903 USD. La criptomoneda parece que comienza a construir una estructura de máximos / mínimos crecientes en los últimos tres meses que identificamos con una directriz alcista de color blanco en el gráfico semanal inferior. Un movimiento de medio plazo que permite que el oscilador MACD se afiance por encima de su banda cero, una circunstancia que no ocurría desde ENE22.

Gráfico semanal de CFD sobre Bitcoin con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/03/23

El CFD sobre Ethereum desarrolla un fuerte impulso alcista desde el mínimo de marzo situado en 1.370 y pone a prueba la resistencia establecida en el anterior máximo anual situado en 1.741 USD. La serie de precios comienza a perfilar una estructura de máximos / mínimos crecientes que identificamos con un canal alcista en el gráfico diario inferior. El precio se está afianzando por encima de la media de 200 sesiones y una consolidación por encima de 2.012, que es máximo de AGO22, podría ayudar a pensar que se está formando un suelo de medio / largo plazo.

Gráfico diario de CFD sobre Ethereum con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/03/23

Desde un punto de vista de las expectativas de los clientes, utilizando la herramienta de la plataforma Next Generation, no parece que la subida esté despertando un gran interés. En el caso del bitcoin, en términos de exposición, el 52% es alcista o compra, una postura bastante equilibrada. Sin embargo, con respecto al Ethereum, la exposición mayoritaria de los clientes es claramente bajista con un 68% de venta.

Expectativas de clientes sobre Bitcoin y Ethereum a 27/03/23

