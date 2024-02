El momento positivo en resultados y precios se concentra en pocos valores. De hecho, ya se comienza a hablar de los “4 Fantásticos” que serían Nvidia, Amazon, Meta y Microsoft, en lugar de los “7 Magníficos”, pues Apple, Google y Tesla se están quedando atrás.

Falta de amplitud: los “4 fantásticos” en lugar de los “7 magníficos”

Una circunstancia que hace que se vuelva a hablar de falta de amplitud. El S&P 500 se encuentra en máximos históricos y, por tanto, cotizando por encima de todas las medias de referencia. Sin embargo, el porcentaje de acciones que se encuentra por encima de las medias de 5, 20 y 50 días es minoría. Otra forma de ver la falta de amplitud en la subida es fijarnos en los índices de compañías de menor capitalización: el Russell 2000 pierde casi un 5% en lo que llevamos de año y cotiza lejos de los máximos históricos.

US Small 2000 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 26/02/24

El ánimo inversor y la confianza continúa alta

Las subidas de los índices de mayor capitalización parecen no dar vértigo a los inversores. Los primeros vencimientos del VIX (Volatility Index – Feb 2024 y Volatility Index – Mar 2024) cotizan por debajo de los 15 puntos que son niveles muy bajos de volatilidad implícita para el S&P 500. Por otro lado, la última encuesta de la AAII a inversores minoristas apunta a que el porcentaje de alcistas (49,1%) duplica al porcentaje de inversores bajistas (24,5%).

Los principales índices en subida libre y con alta sobrecompra

US NDAQ 100 y US SPX 500 se encuentran en subida libre y presentando una alta sobrecompra: ambos índices cotizan a más de 10 puntos porcentuales de sus medias móviles de largo plazo o de 200 sesiones y el oscilador MACD se encuentra alejado de su banda cero o banda neutral.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 06/02/24

La tendencia alcista se extiende en todos los marcos temporales (corto, medio y largo plazo). Una tendencia alcista que debería generar pocas dudas mientras los índices no pierdan la directriz que une los mínimos de OCT23 y ENE24. En este sentido, nos podríamos quedar como aproximación de esta directriz la zona de soporte 17.116 / 16.973 para US NDAQ 100 y 4.912 / 4.802 para US SPX 500.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 06/02/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.