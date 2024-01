La energía eólica (el viento) tumba al Gas Natural que se desploma y busca soporte en mínimos de 2023

La semana comienza con fuertes pérdidas en los precios del Gas Natural. El Gas Natural US pierde más de un 6,5% y se aproxima a la zona de soporte clave comprendida entre los mínimos de 2023, 2,167 y 1,901 USD/MMBtu. De esta manera, la referencia de EEUU converge a la baja con la referencia europea, el Gas Natural EU (TTF) que lleva varias semanas retrocediendo y se encuentra próximo a la zona de mínimos de 2023 comprendida entre 24,00 y 22,86 EUR/Mwh.

US Gas Natural en gráfico semanal y con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 22/01/24

Unos inventarios en niveles elevados para esta época del año sugieren que no habrá problemas de suministros a medida que se aproxima la primavera. Los altos niveles de inventarios con los que Europa comenzó el invierno, por motivos geopolíticos, y unas temperaturas más suaves de lo esperado podrían ser algunas de las razones.

Tabla con rentabilidades a 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año de los principales productos sobre Gas Natural, extraída de Next Generation a 22/01/24

Los inventarios continúan en niveles elevados para la actual época del año. En Europa, según datos de la GIE (Gas Infrastructure Europe), el nivel de inventarios es de 2.934 billones de pies cúbicos (Bcf) un 20,7% por encima de la media de los últimos 5 años y un 75% de la capacidad de almacenaje. En EEUU, según la EIA (Energy Information Administration), los inventarios semanales de Gas Natural alcanzaron los 3.336 billones de pies cúbicos (Bcf), un 11,2% superior a la media de los últimos 5 años en esta parte del año.

La energía eólica gana peso; el viento y las tormentas pesan en el Gas Natural

Sin olvidar que, la energía renovable, en especial la eólica no ha parado de ampliar su capacidad y, en momentos tormentosos como el actual, su producción aumenta de forma notable disminuyendo la demanda de gas. La producción de electricidad mediante energía eólica en Europa alcanzó el 19% en 2023 en media. El domingo 21 de enero, según Wind Power, el 32,5% de la energía eléctrica fue eólica. En Alemania este porcentaje alcanzó el 69,6%, en el Reino Unido el 45,1% y en Suecia el 46,7%.

Evolución de fabricantes de turbinas eólicas en los últimos 5 años, Vestas (blanco), General Electric (fucsia), Siemens Energy (azul) y Nordex (rojo)

La capacidad instalada de energía eólica ha aumentado en 17 GW en 2023 según WindEurope y gran parte de las granjas eólicas se han instalado en el norte de Europa (Francia, Holanda y Reino Unido). Una capacidad instalada que tiene que aumentar hasta los 30 GW por año para cumplir el objetivo de 2030.

Alemania instaló la mayor capacidad eólica nueva, seguida por los Países Bajos y Suecia. Los Países Bajos construyeron el mayor parque eólico marino, el de "Hollandse Kust Zuid", con una capacidad de 1,5 GW.



