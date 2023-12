La economía china en una encrucijada. La gran recuperación no se materializó en 2023, ¿podría ser mejor 2024?

China ha decepcionado a los inversores este año con una recuperación económica más débil de lo esperado. La recuperación de la economía china tras el largo bloqueo no ha desarrollado el impulso deseado o previsto, por lo que el politburó aún tiene mucho que hacer. El descenso de la demanda interna y externa, el elevado desempleo entre los jóvenes, el endeudamiento de los promotores inmobiliarios y el recrudecimiento de las tensiones económicas y geopolíticas con Estados Unidos son posibles causas de la situación.

A pesar de todo, el PIB chino registró un crecimiento anualizado del 4,9% en el tercer trimestre de 2023, frente al 6,3% y el 4,5% de los trimestres anteriores. Aunque no sea el crecimiento de dos dígitos de décadas anteriores, las cifras van camino de cumplir el objetivo de Pekín de crecer un 5% este año.

El banco central chino ya ha recortado los tipos de interés dos veces este año y recientemente ha introducido una serie de medidas de estímulo. Las medidas de estímulo parecen estar surtiendo efecto, ya que las importaciones volvieron a aumentar en los últimos meses del año. Sin embargo, el sector manufacturero se contrajo inesperadamente y los precios al consumo volvieron a caer, lo que demuestra que los responsables políticos pueden necesitar hacer más para revitalizar el crecimiento económico del país.

El consumo en China

La propensión de los consumidores chinos a gastar ha repuntado significativamente tras el levantamiento de las restricciones de Covid-19. En marzo, las ventas al por menor aumentaron un 10,6% respecto al año anterior, seguidas de un crecimiento del 18,4% en abril y del 12,7% en mayo.

Sin embargo, este repunte de los primeros meses pronto se frenó. A lo largo del verano, las ventas al por menor sólo crecieron entre un 2 y un 3% anual, muy por debajo de las previsiones de los economistas. Aunque en septiembre y octubre volvieron a aumentar por encima del 5%, no está claro que las cosas puedan seguir así.

Los consumidores se han mostrado muy cautos a lo largo del año. Aunque hubo efectos de recuperación debidos al largo bloqueo, fueron muy limitados y concentrados. No se ha producido el gran auge del gasto de los consumidores que se esperaba a principios de año.

Balanza comercial de China

La débil economía mundial ha frenado la demanda de productos chinos en el extranjero. Las exportaciones del país llevan siete meses consecutivos por debajo del nivel del año anterior, aunque el ritmo de contracción ha mejorado del 14,5% en julio al 6,4% en octubre y noviembre.

Las exportaciones a EEUU, el destino más importante de las mercancías chinas, fueron las que más cayeron. Las crecientes tensiones entre ambos países en torno a la tecnología avanzada las materias primas y otras cuestiones geopolíticas han contribuido a esta evolución. Sin embargo, las exportaciones a Asia muestran los primeros signos de recuperación. El Libro Beige de China registra los pedidos de exportación de bienes que se entregarán en el futuro y los pedidos de los mercados asiáticos han aumentado, en parte porque muchas empresas chinas exportan ahora a Estados Unidos a través de países como Vietnam para evitar los aranceles.

La reunión celebrada en noviembre entre el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Primer Ministro chino, Xi Jinping, no desembocó en ninguna decisión importante, pero el encuentro puede considerarse un éxito a muchos pequeños niveles. Pequeños éxitos que podrían ayudar a reducir la escalada de tensiones entre ambas naciones. Los acuerdos incluyeron la lucha contra las drogas, intercambios militares al más alto nivel, un diálogo sobre inteligencia artificial y un aumento de los vuelos directos. Esta distensión se vio ligeramente socavada por una declaración de Biden en la que calificaba a Xi Jinping de dictador.

Inversiones en China

Ante las inciertas perspectivas económicas de China, muchas empresas extranjeras han repatriado sus beneficios del país en lugar de invertir en él. La subida de los tipos de interés en otros mercados ha alimentado aún más la fuga de capitales.

En el tercer trimestre, la inversión extranjera directa en China fue negativa por primera vez desde 1998, es decir, la desinversión de las empresas extranjeras fue superior a la nueva inversión en el país. Hace apenas un año y medio, la inversión directa extranjera trimestral superaba los 100.000 millones de dólares, pero esto no significa que la economía china esté condenada. Tras años de rápido desarrollo, el país depende ahora menos de la inversión extranjera que antes. En la década de 2000, la inversión extranjera directa representaba entre el 3% y el 5% del PIB chino. En los últimos años, esta proporción se ha reducido al 1 o 2%.

Demografía y mercado laboral en China

China se enfrenta a una disminución de la población activa. En enero de 2023, la población del país bajó por primera vez en seis décadas, y la proporción de personas mayores de 60 años aumentó del 10% en 2000 a casi el 20% el año pasado. Solo de 2019 a 2022, China perdió 41 millones de trabajadores, o el 5% de su población activa total, pero eso no significa que las cosas sean más fáciles para las generaciones más jóvenes. La tasa de desempleo juvenil se ha más que duplicado desde la pandemia de coronavirus y alcanzó un máximo de más del 20% este año. Desde entonces, el gobierno chino ha dejado de publicar los datos, lo que hace temer que la situación haya empeorado.

¿Qué podría ocurrir con el índice Hang Seng (Hong Kong 50) en 2024?

Tras el fuerte repunte de octubre de 2022 a finales de enero de 2023, el índice Hang Seng se tranquilizó rápidamente. Esto se debe, por supuesto, a los débiles datos de la economía china, como se ha descrito anteriormente. No obstante, cabe señalar que la corrección sigue produciéndose entre los máximos y mínimos más extremos. Esto podría convertirse en un elemento importante de cara a un posible repunte a largo plazo. La misión en el nuevo año es defender el mínimo de octubre de 2022 en 14.612 puntos, defendiendo la zona entre 17.288 y 16.212 puntos (retrocesos). Si lo consigue, sería posible un nuevo repunte hacia los máximos de 22.694 puntos y una ruptura hacia los 30.000 puntos. Sin embargo, si el índice cae por debajo del mínimo de 14.612 puntos, existe la amenaza de que continúe la tendencia bajista con posibles zonas de soporte en 1.670 puntos y posiblemente incluso más abajo.

Hang Seng en gráfico diario extraído de Tradingview a 17/11/23



