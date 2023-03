La calma vuelve a Europa: Dax e Ibex recuperan terreno. El Nasdaq aprovecha y vuelve a intentar ruptura de máximos anuales.

Los bancos se estabilizan y la semana comienza con “calma”

El CFD sobre el SPDR S&P Banks ETF termina la semana pasada en niveles a los que comenzó y en la mitad del rango comprendido entre máximo y mínimo. Se podría decir que el sector bancos en EEUU comienza a mostrar ciertos signos de estabilización. La estabilidad se extiende al comienzo de semana y los CFDs de bolsa comienzan con moderadas subidas: España 35 (+0,71%), Alemania 40 (+0,52%) y US NDAQ 100 (+0,26%).

Gráfico semanal de CFD SPDR S&P Banks ETF extraído de Plataforma Next Generation a 27/03/23

Los activos refugio retroceden. Los metales preciosos vienen con moderadas caídas: el CFD sobre la plata (-1,03%) con resistencia en 23,52 y primer soporte en 22,76, y el CFD sobre el oro (-0,41%) con resistencia en 2.010 y primer apoyo en 1.934. El CFD Volatility Index de ABR23 (-1,06%) se mantiene por encima de 20: con primer soporte en 21,925 y resistencia en 26,275. Los principales bonos también bajan: Euro Bund (-0,25%) con primera resistencia en 141,158 y soporte en 135,64, y US T-Note 10 YR (-0,21%) tiene primera resistencia en 116,57 y un primer soporte en 114,57.

Lo macro es importante y puede generar volatilidad a finales de semana: inflación flash de marzo en Europa (jueves y viernes) y PCE en EEUU (viernes)

Datos de inflación o precios continúan siendo los más relevantes, mientras la inflación no se aproxime a objetivos, los bancos centrales tendrán poco margen para bajar tipos si la economía se resiente. En este contexto, en Europa, se publicarán los primeros datos preliminares o flash de inflación para el mes de marzo: en Alemania (jueves) se espera que baje desde el +8,7% interanual (ia) hasta el +8,4% y para la Zona Euro (viernes) que disminuya desde el +8,5% ia hasta el +7,8%. En EEUU se publicará el Índice de precios PCE (viernes) que es el dato más seguido por la Reserva Federal para el que se espera una subida del +0,4% mensual para la subyacente que supondría una reducción en términos ia desde el +4,7% hasta el 4,4%.

A nivel de encuestas destacar el Ifo alemán de marzo (lunes) para el que no se esperan grandes cambios en el componente de expectativas o sentimiento que es que más sigue el mercado. La Confianza de los consumidores de la Conference Board en EEUU (martes) para el mes de marzo y se espera una leve caída, desde 102,9 hasta 101 puntos.

Los niveles en los CFD sobre índices

El CFD Alemania 40 se estabiliza a corto plazo dentro del rango comprendido entre 15.303 y 14.804 puntos. El oscilador MACD se aplana a un paso de su nivel neutral mostrando neutralidad. El máximo anual situado en 15.708 puede actuar de resistencia. El mínimo del mes sito en 14.458 puede actuar de soporte.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/03/23

El CFD España 35 comienza la semana con un moderado rebote. El primer nivel de soporte se encuentra en 8.701 y más abajo tenemos otro soporte en 8.502. Por la parte superior tenemos primera resistencia en 9.100 y, un poco más arriba, tenemos resistencia en 9.311 que es banda inferior del hueco a la baja del 10 de MAR23.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/03/23

El CFD US NDAQ 100 vuelve a zona de máximos anuales comprendida entre 12.895 y 12.949 puntos. Aproximación que se realiza sin alta sobrecompra en el oscilador MACD y con un volumen de contratación repuntando con levedad. El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 13.722 que es máximo de AGO22. El primer nivel de soporte está en 12.399.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/03/23

