La caída de la inflación provoca un giro en “V” generalizado: ¿puede durar esta situación?

Estamos asistiendo a una subida generalizada o “everything rally” en inglés que generalmente suele suceder cuando los bancos centrales flexibilizan la política monetaria. Los bonos suben (se relajan los tipos de interés) y los activos cíclicos, bolsas y materias primas, lo celebran.

Sin embargo, este último repunte generalizado, no viene acompañado por las intervenciones verbales de los bancos centrales que, lejos de suavizar el tono, mantienen un discurso beligerante. Probablemente, el mercado piensa que los bancos centrales terminarán por cambiar su discurso porque la inflación está bajando más de lo esperado y podría alcanzar objetivo antes de tiempo.

Reacción del mercado ante la caída de la inflación en EEUU

La reacción de ayer ante la caída del IPC en Estados Unidos encaja con esta suposición. El IPC en tasa general bajó del 3,7% al 3,2% en octubre y en tasa subyacente desde el 4,1% hasta el 4,0%. Cifras mejores de lo esperado y que fueron suficientes para que los tipos de interés se relajasen de forma brusca en toda la curva de tipos de interés. De hecho, los mercados de futuros adelantaron la primera bajada de tipos de interés de la Fed, desde el 5,50% hasta el 5,25%, a la reunión de mayo de 2024.

El dólar sufrió la mayor caída en una sesión del año

En respuesta a la fuerte relajación de tipos de interés, el dólar se depreció con intensidad experimentando la mayor caída en una sesión en lo que llevamos de año. El diferencial de tipos de interés entre las economías sigue marcando el rimo en los mercados de divisas. De forma paralela, los índices se dispararon y el Nasdaq 100, que ha subido un 12% desde finales de octubre, se establece a un paso de máximos anuales. Un fuerte movimiento que no puede ser explicado en su totalidad por una mejora en el crecimiento económico y del que podría estar detrás el factor FOMO (Fear Of Missing Out) o miedo a quedarse fuera.

La inflación en EEUU aún no está derrotada

Pese al festejo de los mercados, es importante recordar que la inflación no ha sido derrotada. El componente energético del precio, incluido el gas para calefacción la gasolina, es el principal responsable de la caída del IPC. En este punto, cabe señalar que octubre y noviembre, son meses con un efecto base elevado respecto al año pasado. Sin embargo, en diciembre, el escalón a la baja será menor y las lecturas de inflación puede que no sean tan positivas.

Por ahora no habrá cierre de administración en EEUU o shutdown

Un factor adicional que podría estar contribuyendo a reducir la incertidumbre en los mercados es que se podría evitar el cierre de la administración en EEUU cuyo plazo cumple este viernes. Las últimas informaciones señalan que la Cámara de los Representantes ha pasado una ley provisional, con 336 votos a favor y 95 en contra, para aplazar el cierre de la administración al 19 de enero de 2024.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.