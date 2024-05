Jueves de PMIs: Europa y EUR ganan tracción, EEUU y el USD se enfrían, y UK y la GBP se mantienen fuertes

Europa y el EUR ganan tracción

Mañana por la mañana se publican los PMIs adelantados o flash de MAY24: Francia (9:15h), Alemania (9:30h) y Europa (10:00h). El consenso de mercado espera un repunte generalizado, tanto a nivel geográfico (para Alemania y Francia) como a nivel sectorial (manufacturas y servicios). El PMI compuesto de Europa podría avanzar en zona de expansión por segundo mes consecutivo hasta los 52,0 puntos que son niveles no vistos en los últimos doce meses.

La recuperación de las encuestas empresariales en Europa es un punto positivo que está ayudando al EUR a recuperar posiciones. El índice EUR ha avanzado más de un punto porcentual desde los mínimos de abril y ha establecido nuevos máximos anuales.

Índice EUR en gráfico diario con ROC (21) extraído de Next Generation a 22/05/24

Una apreciación del EUR que también podría estar apoyada en la posibilidad de menores recortes de tipos debido a que el componente de costes operativos (que incorporar los costes laborales unitarios) del sector servicios no para de subir y podría dificultar que el BCE se muestre más cauto a la hora de establecer la senda de recorte de tipos de interés. En este sentido, señalar que el Índice de costes laborales unitarios publicado por el EuroStat el martes creció al 4,9% en el 1T24.

EEUU y el USD se enfrían

En EEUU, las encuestas empresariales están mostrando un enfriamiento de la economía. El PMI compuesto, que se publicará a las 15:45h, podría repuntar con levedad según consenso, hasta los 51,4 puntos y se mantendría lejos de los máximos anuales alcanzados hace dos meses. Un comportamiento que sugiere un peor momento macroeconómico en EEUU que en Europa y que está impulsando al EUR/USD que ha vuelto a recuperar la media móvil simple de 200 sesiones.

EUR/USD en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 22/05/24

UK y la GBP se mantienen fuertes

En UK también se publica la encuesta PMI (10:30h) y el mercado espera que repunte el sector de manufacturas hasta los 49,5 puntos y que el sector servicios baje con levedad hasta los 54,7 puntos que son niveles altos de expansión compatibles con un crecimiento de la economía del 0,4% en el trimestre actual.

Una fortaleza en la actividad que está dificultando que la inflación se ralentice a buen ritmo: la inflación subyacente bajó en abril desde el 4,2% hasta el 3,9% interanual cuando el mercado esperaba una bajada hasta el 3,6%.

La combinación macro actual, dificulta la bajada de tipos de interés por parte del BoE y así lo está recogiendo el Gilt y la GBP que se está apreciando de forma intensa frente a sus principales cruces y se aproxima a niveles técnicos importantes. EUR/GBP se aproxima a 0,8493 / 0,8490 que son mínimos de 2023 y 2024. GBP/USD se aproxima a la zona de máximos anuales comprendida entre 1,2827 y 1,2894.

EUR/GBP en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 22/05/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.