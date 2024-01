IPC EEUU dato de alto impacto: Nasdaq 100, Notas a 10 años y USD pendientes de si la inflación baja o se enquista

La caída de la inflación y las bajadas de tipos han sido clave para la recuperación de los mercados

El dato de IPC continúa estando en las agendas económicas señalados como alto de alto impacto pues condiciona la política monetaria de la Reserva Federal.

En los últimos tres meses hemos asistidos a caídas simultáneas en el IPC subyacente y general que han facilitado que la Fed mantenga los tipos de interés y que señale que se podría alcanzar un techo en el 5,50% en la subida de tipos. Una circunstancia que ha sido celebrada por los mercados de bonos (en precio) y bolsas que han recuperado con intensidad en los últimos meses del ejercicio 2023, anticipando que las bajadas de tipos de interés se encuentran próximas.

Las expectativas de tipos de interés de la Fed: primera bajada en marzo y tipos al 4,00% a finales de 2024

El mercado de futuros de Fed Funds descuenta con una alta probabilidad, del 94,8%, que la Fed mantendrá sin cambios los tipos de interés en la reunión del 31 de enero. Sin embargo, para la siguiente reunión que acontecerá el 20 de marzo descuenta con un 60,8% de probabilidad que habrá una primera bajada de tipos de 25 puntos básicos más. Esta sería la primera bajada de una serie de bajadas que dejar los tipos de interés en el 4,00% a finales de 2024.

La inflación está lejos de objetivo de la Fed y podría enquistarse

Sin embargo, las dudas están surgiendo en las últimas semanas pues, aunque se ha dejado atrás el escenario de alta inflación, los niveles actuales todavía se encuentran lejos del objetivo de la Reserva Federal que se encuentra en el 2,0% y parece que va ser difícil alcanzarlos mientras el mercado laboral continúe mostrando altos signos de fortaleza (en DIC23 se crearon más de 200.000 puestos de trabajo y los ingresos por hora continúan creciendo por encima del 4% interanual).

De hecho, el consenso de mercado de Thomson Reuters, espera que el IPC general de DIC23 repunte levemente, desde el 3,1 hasta el 3,2% interanual rompiendo la racha de caídas. Para la tasa subyacente se espera una continuidad en las caídas, desde el 4,0% hasta el 3,8%.

Inflación general (azul) y subyacente (roja) en EEUU tasa interanual junto con tipo de interés efectivo real de la Reserva Federal (verde)

Datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y Board of Governors (Fed), y gráfico extraído de la de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, fred.stlouisfed.org

Posible impacto en el mercado

Unos datos de IPC por encima de lo esperado podrían suavizar las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Fed. En este caso, la reciente corrección a corto plazo con la que han comenzado el año los mercados de bonos (en precio) y de bolsa podría extenderse en el corto plazo. El USD podría verse beneficiado por mayor diferencial de tipos de interés.

Unos datos de IPC inferiores a lo esperado por el mercado podrían apuntalar las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. En este caso, los mercados de bonos (en precio) y de bolsa podrían recuperar momento positivo e intentar aproximarse a los máximos alcanzados en DIC23. El USD podría verse perjudicado por menor diferencial de tipos de interés.

Niveles técnicos en principales referencias

El US T-Note 10 YR cede posiciones con moderación después de marcar un máximo en DIC23 en 112,97. La corrección deriva en una ruptura de la directriz alcista que parte de mínimos de octubre del año pasado y afianza el giro a la baja del oscilador MACD desde niveles de alta sobrecompra. La siguiente zona de soporte se encuentra comprendida entre 110,84 y 110,80 que es aproximación de la media móvil de 200 sesiones o MMS (200).

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 10/01/2024

El US NDAQ 100 se estabiliza a corto plazo. La parte alta del rango se sitúa en 16.973 que es máximo histórico alcanzado en DIC23. La parte baja del lateral se encuentra comprendida entre 16.178 y 16.167 que son soportes de corto plazo. El estancamiento provoca una caída en el oscilador MACD que refleja una pérdida de momento positivo y que se produce en zona de alta sobrecompra. La ruptura del lateral citado podría decantar la balanza y marcar la dirección del próximo movimiento a corto plazo.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 10/01/2024

El Índice USD de CMC Markets comienza el año rebotando e intentando romper la dinámica bajista del último trimestre de 2023. Si el precio consigue consolidar por encima del máximo de la semana pasada sito en 1.058,48 confirmaría ruptura de directriz bajista y recuperaría la medida móvil de 52 semanas. El primer nivel de soporte se encuentra situado en 1.039,24 que es mínimo de DIC23.

Índice USD CMC Markets en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 10/01/2024



