Informe laboral EEUU dato de alto impacto: escenarios y posible reacción de bonos, bolsas y USD

Informe laboral de EEUU (14:30h) es cita clave de la semana

Primer viernes de mes y tenemos cita clave: el informe laboral de EEUU a las 14:30h. El consenso de mercado recopilado por Trading Economics espera que la economía de EEUU haya creado en septiembre 145.000 puestos de trabajo (NFP), que la tasa de desempleo retroceda una décima hasta el 3,7% y que los ingresos medios por hora avancen un 0,3% mensual y un 4,3% interanual.

Lecturas discrepantes en los indicadores adelantados

Algunos indicadores adelantados sugieren que se mantendrá la fortaleza del empleo. Los componentes de empleo del ISM de manufacturas y servicios siguen en modo expansivo (51,2 y 53,4 puntos respectivamente) mientras. Las peticiones semanales de desempleo en media móvil de 4 semanas se estabilizan en torno a 210.000 que son los niveles más bajos desde febrero de este año. Por otro lado, las vacantes de empleo JOLTS han repuntado con fuerza hasta 9,61 millones señalando que existe oferta de empleo y que los empleados tienen capacidad de negociación.

El dato discordante lo pone el informe de la consultora ADP. Según su último informe la economía habría de EEUU habría creado 89.000 puestos de trabajo (lejos de los 170.000 que espera el mercado). Por otro lado, señala que los salarios encadenan 12 meses consecutivos hasta el +5,9% interanual.

La clave podría estar en los salarios

La Fed sigue temiendo espiral inflacionista debido a la fortaleza de la economía y del mercado laboral que presione al alza los salarios. De hecho, el ISM de precios pagados (mayoritariamente sueldos y energía) del sector servicios se mantiene en niveles elevados 58,9 puntos. De esta manera, aunque la creación de empleo centre la atención, los ingresos medios por hora podrían quitarle parte de protagonismo.

Ingresos medios por hora en variación interanual (línea azul y escala de la derecha) e IPC subyacente (línea roja y escala de la izquierda)

Posible impacto en mercados Forex

El Índice del USD se ha apreciado de forma continuada en los últimos tres meses mostrando una gran fortaleza y recogiendo el mejor momento macroeconómico de la economía de EEUU. La fortaleza del USD se traduce en debilidad de otras monedas. En el caso del JPY está probando zona de mínimos históricos (ver “Yen en mínimos históricos: ¿intervendrá el BoJ?”) y en el caso del EUR, el EUR/USD está poniendo a prueba zona de mínimos anuales.

Un dato de empleo fuerte (NFP superior a 145.000 e ingresos laborales superiores al +0,3%m) confirmarían tendencia alcista del USD y el EUR/USD podría intentar romper soportes. Por el contrario, un dato peor de lo esperado (NFP inferior a 145.000 e ingresos laborales inferiores al 0,3% m) podrían favorecer un descanso en la actual tendencia alcista en USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 05/10/2023

Posible impacto en los mercados de renta fija

La fortaleza de la economía de EEUU y la alta inflación han llevado a los bonos a desarrollar una amplia tendencia bajista. Esta semana, los tipos de interés a 10 años, que se mueven de forma inversa con el precio han llegado a superar el 4,80% que son niveles de techo no vistos desde la crisis financiera de 2007 / 2008. A la vez, la sobreventa medida como la distancia del oscilador MACD a su banda neutral alcanza niveles no vistos desde marzo.

Un dato de empleo fuerte (NFP superior a 145.000 e ingresos laborales superiores al +0,3%m) reforzarían la tendencia bajista de fondo en el US T-Note 10 YR. Por el contrario, si el dato es débil (NFP inferior a 145.000 e ingresos laborales inferiores al 0,3% m), los bonos podrían rebotar ante la posibilidad de relajación de tipos de interés.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 05/10/2023

Posible impacto en bolsas

La posible reacción de las bolsas al dato es más compleja.

En las últimas sesiones, paradójicamente, los buenos datos macroeconómicos (JOLTS e ISMs) están impulsando los tipos de interés a máximos históricos y lastrando las bolsas a la baja. Si los tipos de interés continúan repuntando y los bonos perdiendo mínimos después del dato podríamos volver a asistir a una nueva caída en bolsas.

Una interpretación ortodoxa sugiere que la peor combinación para las bolsas sería una creación de empleo inferior a lo esperado (menor de 145.000) y unos ingresos por hora superiores a lo esperado (0,3%m). Por el lado contrario, una combinación favorable debería ser una creación de empleo superior a lo esperado y unos ingresos inferiores a lo esperado que sugieran que la economía se mantiene fuerte y que la espiral inflacionista está bajo control.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 05/10/2023



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.