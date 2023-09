Inflación se estanca y petróleo rompe máximos: ¿qué se espera de Fed y BCE?

Tipos de interés elevados por más tiempo

Jackson Hole se resolvió con un discurso considerado tensionador por parte de Jerome Powell (Reserva Federal) y Christine Lagarde (BCE). La lucha contra la inflación no ha terminado y los tipos de interés se estabilizaban en máximos anuales

Una postura que se vio confirmada con los últimos datos de inflación publicados. La inflación flash de AGO23 en Europa se estanca en el +5,3% ia, subyacente y general, y el PCE de JUL23 de EEUU repunta hasta el +4,2% ia en tasa subyacente y hasta el +3,3% en tasa general.

El precio de la energía no concede un respiro

La reciente evolución del precio del petróleo no concede un respiro a la inflación a medio plazo. Petróleo West Texas y Petróleo Crudo Brent han repuntando más de 10 puntos porcentuales en las últimas dos semanas y comienzan a marcar máximos anuales. Ambas referencias cotizan por encima de sus medias de 200 sesiones y en niveles similares a los del año pasado por estas fechas diluyendo el efecto escalón que ha permitido que la inflación baje durante este último año.

Petróleo Crudo West Texas en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation a 04/09/23

El mercado se decanta por una pausa en las siguientes reuniones de BCE y Fed

Sin embargo, los precios de los bonos rebotan desde Jackson Hole. En tipos de interés, asistimos a una relajación de 15 puntos básicos desde los máximos anuales en la TIR de las Notas a 10 años de EEUU y del Bund alemán hasta el 4,20% y el 2,55% respectivamente.

Una bajada de tipos de interés que hacen que las probabilidad de subidas de tipos de interés en las próximas reuniones sea muy reducida. De hecho, el consenso recopilado por Trading Economics espera que BCE y Fed pausen los tipos de interés en el 4,25% y en el 5,50% respectivamente en sus próximas reuniones que acontecerán el 14 de septiembre y el 20 de septiembre.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation a 04/09/23

La pausa en la subida de tipos está más clara en EEUU que en Europa

Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta señala que los tipos de interés son suficientemente restrictivos para para reducir la inflación hasta el 2% en un periodo de tiempo razonable. Una postura que encaja con unos tipos de interés reales en positivo (alcanzan niveles no vistos desde 2008) y unas expectativas de inflación ancladas: según la última encuesta a los consumidores de la Universidad de Michigan, la inflación esperada a un año baja hasta el +3,6% y a 5 años continúa en el +3,0%.

Sin embargo, el gobernador del Banco Central de Austria, Robert Holzmann, señala que el BCE podría aplicar una o dos subidas de tipos de interés más. En el caso de Europa, los tipos de interés reales continúan siendo negativos y la inflación en Europa se encuentra casi dos puntos porcentuales por encima de la de EEUU. Sin embargo, las expectativas de inflación a largo plazo continúan estancadas en el 2,1% según la última Encuesta a analistas profesionales.

Tipos altos por más tiempo si la economía aguanta

En resumidas cuentas, BCE y Fed podrían mantener tipos en sus próximas reuniones pese a que la inflación ha frenado su senda bajista. Una pausa que coincide con un repunte de los precios de la energía que, en caso de mantenerse, podría obligar a retomar la senda de subidas de tipos si la economía consigue aguantar la nueva subida de costes energéticos. Por el momento, los tipos de interés altos por un periodo prolongado parece ser el escenario más probable. De hecho, el mercado de Fed Funds de EEUU descuenta que lo tipos se mantendrán en el 5,50% hasta la reunión del 24 de mayo de 2024 donde se podría asistir a una bajada de 25 puntos básicos hasta el +5,25%.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.