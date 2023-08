Inflación en Europa y empleo en EEUU deciden si las bolsas siguen corrigiendo

Las bolsas intentan estabilizarse

Las bolsas intentan estabilizarse. Las índices europeos (Euro 50 y Alemania 40) buscan apoyo a la altura de las medias móviles simples de 200 sesiones mientras que los índices de EEUU (US NDAQ 100 y US SPX 500) intentan sujetarse a la altura de los mínimos alcanzados a finales de JUN23.

Gráfico diario de Euro 50 con MACD extraído de plataforma Next Generation a 28/08/23

La estabilidad se produce a favor del fondo alcista: las series de precios de los índices conservan máximos / mínimos significativos crecientes y las medias de 200 sesiones mantienen pendiente positiva.

La tendencia alcista de fondo desarrollada en los útlimos meses y que se ha construido con la siguiente combinación: inflación decreciente y mercado laboral fuerte. En este sentido, las agenda de la semana que viene trae datos importantes que nos permitirán saber si la inflación continúa decreciendo y si el empleo se mantiene fuerte.

IPC preliminar en Europa e informe laboral en EEUU son datos clave en la agenda

El lunes no hay grandes referencias y Reino Unido está cerrado por festividad.

El martes destacan las encuestas a consumidores: a las 8:00h se publicará el Índice GfK de clima de consumo en Alemania y a las 16:00h se publicará la Confianza del consumidor de EEUU de la Conference Board. A las 16:00h se publican también las ofertas de empleo JOLTs en EEUU.

El mié rcoles comienzan a publicarse los primeros datos de inflación preliminares en Europa de AGO23. En España se publicará el IPC a las 9:00h (en julio el dato fue del +2,3% interanual, ia) y en Alemania se publicará a las 14:00h (dato anterior en el +6,2%).

El jueves más datos de IPC preliminar de AGO23: a las 8:45h se publica el IPC de Francia (dato anterior en +4,3% ia) y a las 11:00h se conocerá la tasa para el conjunto de Europa (dato anterior en +5,3% y el consenso de Trading Economics espera caída hasta el +4,9%). A las 14:30h se publicará el deflactor del consumo PCE en EEUU para el que Trading Economics espera un +4,3% ia en la subyacente y en el +3,3% ia en la general.

El viernes, el dato estrella de la jornada será el informe del mercado laboral de EEUU de AGO23 a las 14:30h: el consenso de Trading Economics espera una creación de 180.000 puestos de trabajo (NFP), una tasa de desempleo en el +3,5% y unos ingresos laborales creciendo al +4,4% ia. A las 16:00h se publicará el ISM de manufacturas de EEUU.

A nivel corporativo los resultados empresariales más destacados son los de Salesforce (miércoles) y Broadcom (jueves).

Los niveles técnicos a vigilar a corto plazo son los mínimos de mes y el máximo de la semana pasada

Gráfico diario de US NDAQ 100 con MACD extraído de plataforma Next Generation a 28/08/23

A nivel técnico, por la parte inferior, el nivel a vigilar es el mínimo de AGO23: Euro 50 en 4.174, Alemania 40 en 15.466, US SPX 500 en 4.336 y US NDAQ 100 en 14.553 puntos. Una pérdida de mínimos de mes señalarían que la corrección que parte de máximos anuales todavía podría tener recorrido.

Por la parte superior, el nivel a vigilar es el máximo de la semana pasada: Euro 50 en 4.321, Alemania 40 en 15.896, US SPX 500 en 4.473 y US NDAQ 100 en 15.368 puntos. Una consolidación por encima de la semana pasada devolvería momento positivo a corto plazo a favor del fondo alcista.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.