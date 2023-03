Inflación en Europa (11:00h) y el PCE en EEUU (14:30h) del viernes 31 deciden el cierre del trimestre y, probablemente, el comienzo del siguiente

El mes de marzo y del trimestre va a con datos de alto impacto: a las 11:00h inflación preliminar o flash de marzo en Europa y a las 14:30h PCE de febrero de EEUU

La inflación es, con diferencia, la variable que más ha condicionado los mercados financieros en lo que llevamos de año pues sus altos niveles han obligado a los bancos centrales a subir tipos de interés sin descanso. De esta mañanera, los datos de precios se han convertido en grandes focos de atención, y las desviaciones respecto a lo esperado han generado una alta volatilidad, siendo capaces de marcar tendencia a corto y medio plazo.

De forma caprichosa, el cierre del primer trimestre del año va a coincidir con la publicación de dos datos de inflación calificados de alto impacto en las agendas económicas. El viernes 31 de marzo, a las 11:00h, se publicará la inflación preliminar o flash de MAR23 en Europa y, a las 14:30h, se conocerá el PCE o Deflactor de consumo de EEUU de FEB23, que es el dato más seguido por la Fed para medir la evolución de los precios.

La inflación general retrocederá por fuerte efecto base de componentes de energía y alimentación

La inflación general para Europa de MAR23 se espera que baje desde el +8,5% interanual (ia.) hasta el +7,2% ia. si atendemos al consenso recopilado por Thomson Reuters (TR); si se cumple con lo esperado, estamos ante el sexto mes consecutivo de caídas. En el caso del PCE general de EEUU de FEB23, se espera que retroceda desde el +5,4% ia. hasta el +5,1% ia., lejos del +7,00% ia. alcanzado en junio del año pasado.

PCE general y subyacente de EEUU en variación interanual con Tipo efectivo de la Reserva Federal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federal Reserve y Bureau of Economic Analysis

La razón de las caídas es el fuerte efecto base en energía y alimentación pues nos comenzamos a comparar con los máximos registrados durante el punto máximo de tensión por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pongamos dos ejemplos: en media mensual de MAR23 el Índice de energía de CMC Markets ha retrocedido más de un 30% respecto a MAR22 y el Índice agrícola de CMC Markets lo ha hecho en más de un 15%.

No es esperan cambios en la tasa subyacente que permanece lejos de los objetivos de los bancos centrales

Para la inflación subyacente, sin alimentos y energía, se espera que se mantengan los mismos niveles del mes anterior: para el dato adelantado de inflación de MAR23 de Europa un +5,7% interanual (ia.) y para el PCE de FEB23 de EEUU un +4,7% ia.

La razón reside en el crecimiento de los salarios que hace temer a los bancos centrales una espiral inflacionista. De esta forma, han subido tipos de interés (Fed +0,25% hasta el +5,00% y BCE +0,50% hasta el +3,50%) cumplir con el objetivo de estabilidad de precios que se encuentra en el +2,0% en tasa subyacente. Según las últimas proyecciones de BCE y Fed la inflación subyacente no se aproximaría a objetivos hasta el año 2025.

El posible impacto en el mercado de los datos de inflación

Unos datos de inflación por debajo de lo esperado por el mercado ayudarían a reducir la incertidumbre. En este caso, los bancos centrales no se verían presionados para endurecer las condiciones monetarias. Los bonos podrían continuar rebotando en precio y las bolsas beneficiarse de un entorno de tipos más reducido.

Unos datos de inflación por encima de lo esperado por el mercado incrementaría la incertidumbre pues haría pensar que las subidas de tipos han sido insuficientes y que el objetivo de estabilidad de precios de los bancos centrales se aleja. Los bonos podrían bajar en precio ante la posibilidad de mayores subidas de tipos y la bolsa verse arrastrada por el aumento de los costes financieros.

Niveles de precios en CFDs de bolsa

El CFD sobre el S&P 500 (US SPX 500) oscila en torno a la media de 200 sesiones y nos deja dos niveles de precios a corto plazo: soporte en 3.905 y resistencia en 4.040. Más alejados del rango actual tenemos niveles más significativos: resistencia en el máximo anual establecido en 4.195 y soporte en el mínimo de MAR23 situado en 3.809.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/03/23

El CFD Alemania 40 está poniendo a prueba el máximo de la semana pasada y primera resistencia situado en 15.303 puntos. Más arriba, existe una segunda resistencia en la zona de máximos anuales comprendida entre 15.656 y 15.708 puntos. Por la parte inferior el primer nivel de soporte está en 14.804 y existe un segundo soporte en el mínimo de marzo establecido en 14.458.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/03/23

Niveles de precios en CFDs de bonos

El CFD sobre las Notas a 10 años (US T-Note 10 YR) marca un nuevo máximo anual en 116,574 que es próximo al máximo de ENE23 y que pasa a convertirse en la primera resistencia. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte se encuentra en 113,358 que es mínimo de la semana pasada. Más abajo, existe zona significativa de soporte comprendida entre el mínimo de este año, 109,358, y el mínimo del año pasado, 108,838.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/03/23

El CFD sobre el Bund alemán (Euro Bund) ha encontrado resistencia en 141,187, máximo anual, que es nivel próximo al máximo de ENE23 y que pasa a convertirse en primera resistencia. Por la parte inferior tiene un primer nivel de soporte en 135,64 que es mínimo de la semana pasada. Más abajo existe una zona de resistencia significativa comprendida entre el mínimo de este año y el del año pasado: 131,369 y 133,165 respectivamente.

Gráfico diario de CFD sobre Bund con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 30/03/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs tales cómo, El par de EUR/USD, el índice Dax alemán, US 30, US NDAQ 100, Oro y Plata y las acciones de las compañías más populares.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 Oro 0,3 20:1 ✓ Dom 23:00-Vie 21:00

Descanso diario 22:00-23:00 Plata 2,5 10:1 ✓ Lun 00:00- Vie 22:00

Descanso diario 23:00-00:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.