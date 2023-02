El martes a las 14:30h se publica el IPC de EEUU y es, probablemente, el dato macro más importante del mes. ¿Acelerará o frenará la corrección en las bolsas? Lea el informe

Mañana inflación en EEUU (14:30h) es probablemente el dato macro más importante del mes

La inflación de EEUU de ENE23 se publica el martes a las 14.30h y es calificado de alto impacto en la agendas económicas y, posiblemente, considerado uno de las referencias económicas más importantes del mes para la mayoría de analistas financieros.

El consenso de mercado recogido por Thomson Reuters a 13 de FEB23 espera que la inflación continúe reduciéndose: para la subyacente desde el +5,7% hasta el +5,5% en tasa interanual (ia.), y para la general desde el +6,5% hasta el +6,2% ia. para la general.

IPC General y Subyacente de U.S. en variación interanual (esc. Izqda.) con Barril West Texas (esc. dcha.)

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y Union Pacific

Sexto mes consecutivo de caída en la inflación: la general parece controlada, el foco está en la subyacente

Estamos ante el sexto mes consecutivo de caída simultánea, subyacente y general. Una dinámica bajista que probablemente se extienda en los próximos meses a la tasa general debido a que la comparativa en los precios de la energía se realiza frente al punto de máximo estrés alcanzado el año pasado con la invasión de Ucrania. En términos interanuales el Petróleo West Texas baja un -18%.

La tensión o el foco se ha trasladado a la inflación subyacente por los posibles efectos de segunda ronda. El fuerte informe laboral publicado el viernes 3 ha saltado las alertas la diferencia pues nos deja una economía con pleno empleo (+517.000 puestos de trabajo y +3,4% en tasa de desempleo) y una alta capacidad negociadora por parte de los trabajadores. A la vez, las expectativas de inflación a 1 año de los consumidores de la encuesta de la Universidad de Michigan sorprendieron el viernes pasado al repuntar desde el +3,9% hasta el +4,2%.

Posible impacto en el mercado

Un dato superior al esperado por el mercado podría impactar negativamente en el precio de los bonos y de la bolsa. A la Reserva Federal le quedaría más trabajo por hacer pues la inflación no estaría revertiendo hacia objetivo al ritmo esperado. Los mercados de futuros descuentan que la Fed realizará dos subidas más: +0,25% hasta el 5,00% el 22 de MAR23 (con una probabilidad del 90,8%) y otros +0,25% hasta el +5,25% el 3 de MAY23 (con una probabilidad del 71,0%).

Un dato inferior a lo esperado por el mercado podría impactar positivamente en el precio de los bonos y de la bolsa. La subida de tipos de interés realizada por la Reserva Federal estaría realizando efecto y podrían no ser necesarias tantas subidas de tipos de interés.

En el mercado de divisas, el USD podría recibir con subidas una inflación más alta pues la divisa se beneficiaría de un mayor diferencial de tipos de interés durante un periodo más prolongado.

El Nasdaq 100 recibe el dato con señal de venta en MACD y poniendo a prueba los 12.212 puntos

El CFD sobre el Nasdaq 100 retrocede después de marcar máximo anual en 12.895 que pasa a convertirse en resistencia. El impulso bajista deriva en ruptura de directriz alcista que parte de mínimos anuales y activa señal de venta en oscilador MACD que parte de niveles de sobrecompra. El primer nivel de soporte se encuentra en los 12.212 puntos.

Gráfico diario de US NDAQ 100, CFD sobre Nasdaq 100, con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/02/23

Las Notas a 10 años pierden directriz alcista de medio plazo

El CFD sobre las Notas a 10 años, US T-Note 10 YR, mantiene la dinámica bajista que comenzó con el informe laboral del viernes 3 y comienza a perder la directriz alcista de medio pazo que parte de mínimos de 2022. Primer nivel de resistencia en 114,760, anterior soporte. Primer nivel de soporte en 111,680 que es mínimo de DIC22.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/02/23

EUR/USD consolida por debajo de 1,0802 / 1,0766

El CFD sobre EUR/USD consolida por debajo de la anterior zona de soporte y actual resistencia comprendida entre 1,0802 / 1,0766. El oscilador MACD mantiene divergencias bajistas y se encuentra a un paso de cotizar por debajo de niveles neutrales. El primer nivel de soporte serio se encuentra en 1,0483 que es mínimo anual.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 13/02/23

