Inditex se recupera de la crisis

Los resultados de Inditex ya han superado los niveles anteriores a la pandemia. Los ingresos entre mayo y julio llegaron a 6,99 mil millones de euros, un 1,4 por ciento más alto que en el mismo periodo de 2019. La realidad es que la demanda se está recuperando desde lo peor de la pandemia y los consumidores vuelven a querer gastar en moda. Sin embargo, queremos saber si vale la pena comprar las acciones de Inditex. Para ello vamos a analizar esta empresa técnica y fundamentalmente. Empecemos por lo fundamental.

Fuente: Morningstar

Análisis fundamental de INDITEX

Empecemos por el principio, ingresos (revenue). Los ingresos han aumentado a una tasa compuesta anual del 9% y la tendencia, como podemos observar en el gráfico, es al alza. Asumir que este crecimiento seguirá al mismo ritmo en el futuro es poco realista, lo cual debemos ajustar este parámetro cuando hagamos el descuento de flujo de caja. Últimamente se ha visto como la competencia le ha comido algo de terreno a Inditex. Esto lo podemos ver si observamos la caída en el margen operativo que hemos visto desde 2013 que fue desde 19,55% hasta el 16,66% en 2019. Esto es algo que también hemos de tener en cuenta cuando hagamos el modelo de descuento de flujo de caja, los márgenes seguramente continúen cayendo cuanta más competencia entre al mercado. El beneficio neto ha aumentado un 8,32% compuesto anual desde 2012 hasta 2020 y la tendencia continúa al alza. Esta empresa ha podido mantener una rentabilidad financiera por encima del 20% durante los últimos ocho años, algo que pocas empresas consiguen. El valor que le atribuye el mercado es de casi 40 veces el beneficio actual, algo un poco elevado para cualquier empresa pero hemos de considerar que el PER lleva por encima de 20 incluso en 30 durante los últimos ocho años. No creo que sea razonable esperar a que el PER sea más bajo para comparar estas acciones. De todas maneras veamos que nos dice el modelo DCF.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Morningstar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Morningstar

Vamos a elaborar un modelo DCF para saber cuál es el valor intrínseco de esta empresa. Para ello debemos empezar por los ingresos, que a mí parecer, no van a continuar creciendo al 9% indefinidamente. Vamos a asumir que los ingresos crecerán a un ritmo del 6% durante los próximos cinco años para luego estabilizarse y crecer a un 3% indefinidamente. También debemos asumir que el margen operativo continuará cayendo hasta el 15% de los ingresos. La tasa de descuento que utilizaremos es del 10%. Actualmente existen unas 3 mil millones de acciones en circulación. Si calculamos el valor total de la empresa Inditex nos sale a 100 mil millones de euros, dividido por las acciones en circulación, sale a 33€ por acción. Esto es ligeramente por encima de donde están cotizando ahora las acciones.

Fuente: CMC Markets Next Generation

Análisis técnico de INDITEX

En cuanto a los técnico lo primero que destaca es el hecho de que ha roto al alza un triángulo ascendente llegando a su objetivo en los 32,60. También observamos que el precio está por encima de la media móvil de 50 periodos, indicando que existe una tendencia alcista a largo plazo. El indicador de la tasa de cambio de 10 periodos se encuentra en una tendencia alcista y ha superado el máximo que marcó el 2 de agosto, indicando que existe ‘momentum’ o fuerza del precio al alza. Hemos de vigilar la zona de los 32,60 ya que es una resistencia importante que se demostró el día 18 de mayo y 9 de junio. Es posible que el precio consiga romper por encima de ese nivel a largo plazo ya que viene con mucha fuerza. Una estrategia posible sería la de vender en corto a estos niveles apoyándonos en esa resistencia mencionada y cubrir la posición alrededor de los 30€, nivel superior del triángulo ascendente, con un stop-loss por encima del nivel de resistencia. Otra posible estrategia sería la de esperar una ruptura de los 32,60 para comprar las acciones con un stop-loss ligeramente por debajo de este nivel y un take-profit en niveles de los 36€, máximo de 2017.

Alfredo Pardo – Sales Executive



