Inditex: publica resultados con múltiplos ajustados y cerca de la parte alta de canal alcista

Inditex publica el 13 de marzo y cotiza con múltiplos exigentes

Inditex es la mayor empresa del Ibex 35 por capitalización y con un tamaño similar al de Iberdrola y Santander juntas, sus inmediatas seguidoras.

La empresa hace públicos los resultados del ejercicio 2023 el 13 de marzo.

La acción de la empresa cotiza con unos múltiplos de valoración elevados pero que se encuentran alineados con la media de la última década: Precio / Beneficios (Price / Earnings) es de 24,63x, Precio / Ventas (Price / Sales) en 3,60x y Precio / Valor Contable (Price / Book) en 7,29x.

Los múltiplos cotizan con prima frente al sector debido a su modelo de negocio que le concede una ventaja competitiva amplia. A la vez, presenta una salud financiera envidiable, el tercer trimestre de 2023 cerró con una caja neta de 11.480M de EUR.

La ficha cuantitativa de Morningstar señala que cotiza por encima de valor justo, Price / Fair Value de 1,15x, y le otorga una calificación de una estrella sobre un máximo de 5 estrellas posibles.

Ficha cuantitativa de Inditex realizada por Morningstar y extraída de Next Generation a 08/03/24

El precio objetivo promedio según investing.com es de 41,38 EUR frente a los 40,65 EUR actuales recibiendo 15 recomendaciones de compra, 9 de mantener y una de venta.

El consenso de mercado espera que las ventas aumenten un 11% hasta los 36,3MM de EUR y que los beneficios crezcan un 30% hasta los 5.385M de EUR según consenso. Un crecimiento que se espera que se ralentice en 2024 aunque la compañía contempla un plan de inversión que alcanza los 1.600M de EUR.

Inditex dentro de canal alcista y con sobrecompra prolongada

La acción de Inditex ha construido un canal alcista a lo largo de los últimos trimestres. En la actualidad, el ritmo de alzas ha disminuido y se están escalonando, provocando que los osciladores de precios perfilen divergencias bajistas desde niveles de alta sobrecompra.

El primer soporte importante lo establecemos en 37,13 EUR que es mínimo de DIC23 y aproximación de la base del canal alcista. Por la parte superior, primera resistencia en el máximo anua, 41,59, y segunda resistencia en los 44,11 EUR que es banda superior del canal alcista citado.

Inditex en gráfico semanal con ROC (52) extraída de Next Generation a 12/03/24



