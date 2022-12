Inditex no para de crecer y la acción se aproxima a resistencias acumulando divergencias

Inditex crece, se expande de forma orgánica y mantiene una fuerte posición de caja

Inditex presenta resultados. En los 9 primeros meses del año las ventas crecieron un 19% hasta 23.055M de EUR siendo positivas en todas las zonas geográficas y en los canales (online y tienda física). El beneficio neto alcanzó los 3.095M de EUR, un 24% superior al mismo periodo del ejercicio pasado. La empresa tiene una fuerte generación de caja: la caja neta asciende hasta los 9.980M de EUR.

Inditex continúa creciendo a un ritmo fuerte y expande su negocio; abre tiendas en 30 mercados diferentes. La empresa anuncia el reparto de un dividendo extraordinario de 0,40 euros mientras que mantiene una política de dividendos con un 60% de payout que permite que tenga un rentabilidad por dividendo que oscila en torno al 2,5%. Todo ello sin poner en riesgo su salud financiera que recibe una calificación de strong o fuerte por parte de Morningstar.

Tabla de valoración de Inditex realizada por Morningstar y extraída de Plataforma Next Generation / Pulsa para ampliar

La calidad se paga y los múltiplos de valoración son elevados

Inditex tiene una salud financiera envidiable y es capaz de crecer en un entorno difícil. El mercado ha sabido recompensar el buen desempeño de la compañía y la acción sube más de un 30% desde los mínimos anuales. Una fuerte recuperación que hace que los múltiplos de valoración sean elevados y que su descuento frente a valor justo sea muy reducido: un 8% a 13 de diciembre según Mornigstar.

Las valoraciones son altas en un contexto de alta incertidumbre y desaceleración económica global que está plasmándose en las proyecciones económicas de los bancos centrales que se están publicando recientemente. A la vez, respecto a comparables y utilizando a H&M que también ha publicado resultados esta semana, las valoraciones son elevadas; H&M cotiza con un descuento del 31% frente a valor justo o fair value según Morninstar.

CFD sobre H&M con primer soporte en 110,06 EUR y resistencia en 125,590 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico de CFD sobre H&M / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/12/22

El precio se encuentra próximo a resistencia significativa, 26,085 euros, con divergencias bajistas en MACD y el volumen se resiente

El aspecto gráfico del CFD sobre Inditex es totalmente diferente al de H&M. El precio cotiza por encima de la media móvil simple de 200 sesiones que adquiere pendiente positiva. Tenemos una estructura de mínimos crecientes con un primer nivel de soporte en 24,040 euros. Por la parte superior resistencia próxima en 26,085 euros que es máximo significativo alcanzado en agosto de este año. El oscilador MACD (12,26,9) se encuentra plano perfilando divergencias bajistas. El volumen de contratación disminuye de forma continuada y es inferior a sus medias móviles de 5 y 200 sesiones.

Gráfico de CFD sobre Inditex con volumen y oscilador MACD (12,26,9) / Pulsa para ampliar

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/12/22



