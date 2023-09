Inditex: la ruptura de máximos históricos depende de los resultados

Inditex podría crecer en beneficios e ingresos

Inditex publica resultados del 2T23 el 13 de septiembre. El consenso de mercado recopilado por Investing espera un beneficio por acción (BPA) de 0,40 EUR, un 21,2% superior a los 0,33 EUR obtenidos en el mismo trimestre del ejercicio pasado. En términos de ingresos, el consenso espera 9,05MM de EUR de ingresos, un crecimiento del 11,72% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado.

Si las expectativas se cumplen, estaríamos ante un crecimiento simultáneo en las principales cifras y superior a los dos dígitos. La sombra de duda estaría en la ralentización en el ritmo de ventas. Un crecimiento diversificado por zonas geográficas y por líneas de negocio, donde la parte online cada vez adquiere un mayor peso.

Salud financiera envidiable

La empresa cuenta con una sólida posición financiera. Es capaz de aumentar los flujos de caja y a cierre del 1T23 presentaba una caja neta de 10.508M de EUR. La ficha de Morningstar le otorga a la acción la calificación de fuerte salud financiera, la máxima posible. Un hecho especialmente favorable en un entorno como el actual de tipos de interés al alza y que permite que la compañía pueda mantener su plan de inversiones (1.600M de EUR en 2023) y repartir un dividendo de 1,20 EUR (aprobado en la última JGA: ordinario de 0,796 EUR y extraordinario de 0,404 EUR).

La acción cotiza próxima a valor justo y cerca de precio objetivo de analistas

Según la ficha de Morningstar, la acción de Inditex cotiza con una ratio de Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 1,00x, es decir, cotiza en su precio justo. Por otro lado, el precio medio objetivo de los analistas recopilado por Bloomberg es de 37,03 EUR con un 62,9% de recomendaciones de compra, un 31,4% de mantener y un 5,7% de venta.

Por otro lado, los múltiplos de valoración se encuentran próximos a la media de la última década: el Precio / Beneficios (Price / Earnings) es de 24,20x, Precio / Ventas (Price / Sales) en 3,28x y Precio / Valor Contable (Price / Book) en 6,76x.

Ficha cuantitativa de Inditex realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/09/23

Inditex se encuentra inmersa en un canal alcista, con sobrecompra y próxima a resistencia clave

Inditex se ha revalorizado cerca de 75 puntos porcentuales en el último año y lo hace en forma de canal alcista. Una estructura alcista que no sufriría daños notables mientras el precio se mantenga por encima de la anterior zona de resistencias y actual soporte comprendida entre 32,835 y 32,285 EUR.

Lo negativo, es que, durante la subida, el precio no ha experimentado un descanso serio o corrección acusada. Esta circunstancia ha provocado que la acción cotice alejada de las medias de largo plazo y que osciladores de precios como el MACD en datos semanales presenten niveles de sobrecompra. A la vez, la acción se encuentra próxima al máximo histórico alcanzado en JUN17 y que es resistencia clave de mercado.

Inditex en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/09/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.