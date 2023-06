Ibex, Dax y Nasdaq corrigen a corto plazo: la inflación en Europa y EEUU centrará la atención del mercado

Por el momento, corrección a corto plazo, a excepción del FTSE 100 y el Hang Seng

Los índices de bolsa retroceden después de varias semanas de subidas. Por el momento, no existe una estructura de máximos decrecientes que identificar y, el movimiento, podría identificarse con una corrección a corto plazo.

La excepción la encontramos en algunos índices concretos como el FTSE 100 y el Hang Seng que han construido estructuras bajistas de corto / medio plazo, y comienzan a consolidar por debajo de las medias móviles de 200 sesiones.

Gráfico semanal del CFD UK 100 sobre el FTSE 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/06/23

Los datos de inflación son lo más destacado de la agenda: IPCs preliminares de JUN23 en Europa y PCE de MAY23 en EEUU

La combinación de indicadores macro reciente sugiere que la desaceleración económica avanza con unos bancos centrales decididos a subir tipos de interés para luchar contra la inflación. En este contexto los datos de inflación continúan siendo lo más destacado de la agenda.

El lunes se publicará la encuesta empresarial Ifo de Alemania de JUN23 (10:00h) para la que el consenso recopilado por Trading Economics (TE) se espera que baje por segundo mes consecutivo hasta los 91,5 puntos.

El martes lo más destacable son los datos de EEUU: a las 15:00h el Índice de precios de la vivienda Case Shiller ABR23 y a las 16:00h la Confianza del consumidor de la Conference Board JUN23.

El miércoles se publicará la Confianza del consumidor GfK de Alemania (8:00h). Italia, a las 11:00h, será el primero de los grandes países de la eurozona en publicar el IPC preliminar de JUN23 (según consenso de TE se espera caída desde el +7,6% interanual, ia, hasta el +6,9%).

El jueves España (9:00h) y Alemania (14:00h) continuarán con la publicación del IPC preliminar de JUN23 para los que se espera un +2,5% ia y un +5,8% ia respectivamente. Entre medias, a las 11:00h, se publicará la Confianza de los consumidores de JUN23 en Europa.

El viernes los últimos datos de IPC preliminar: a las 8:45h en Francia se espera que baje, desde +5,1% ia hasta +4,7% ia, y a las 11:00h la del conjunto de Europa (TE espera un +5,6% ia para la general y un +5,1% para la subyacente). A las 14:30h se publica el PCE de MAY23 en EEUU para el TE espera un +4,5% ia para la tasa subyacente y un +4,1% para la general.

Niveles de precios en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 comienza a estabilizarse después de establecer un nuevo máximo anual en 15.281 puntos. Un estancamiento a corto plazo que permite que el oscilador MACD cruce a la baja a su señal desde niveles de alta sobrecompra. El primer nivel de soporte se encuentra en 14.664 y, más abajo, tenemos segundo soporte en 14.209 que es aproximación de directriz alcista.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/06/23

El CFD Alemania 40 cede posiciones desde zona de máximos anuales, comprendida entre 16.332 y 16.427, y comienza a poner a prueba la directriz alcista de medio plazo trazada en el gráfico con línea blanca. Más abajo, cerca, zona importante de soporte comprendida entre 16.656 y 15.626 puntos.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/06/23

El CFD España 35 establece una zona de máximos anuales y resistencia comprendida entre 9.526 y 9.575 puntos. Por la parte inferior, comienza a poner a prueba la zona comprendida entre el mínimo de corto plazo situado en 9.260 y la directriz alcista de medio plazo trazada en el gráfico con línea blanca. Más abajo, la siguiente zona de soporte se encuentra entre 9.035 y 8.966 puntos que son mínimos de MAY23.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 26/06/23

