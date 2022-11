El fondo de mercado continúa mejorando y la agenda sugiere reducción en la incertidumbre político-económica favoreciendo una posible vuelta a la parte alta del rango de corto plazo.

El Ibex 35 consolida y mejora fondo de mercado

El Ibex 35 se adentra en un rango lateral. Los niveles en el gráfico diario sobre el CFD del Ibex 35 se encuentran bien definidos. Por la parte superior, la primera resistencia se sitúa en 8.073 puntos que es máximo del mes en curso. Por la parte inferior, el primer soporte se sitúa en 7.796 puntos que es aproximación de (1) del mínimo de la semana pasada y de (2) la directriz alcista que parte de mínimos anuales.

La consolidación sienta bien al fondo de mercado. De forma gradual, la volatilidad continúa cediendo posiciones y ya son mayoría el número de acciones del Ibex 35 con una volatilidad retrocediendo a medio y largo plazo (barras verdes en volatilidad). A la vez, el 71,43% de las acciones del Ibex 35 presentan tendencia de medio plazo alcista, es decir, la media de 15 sesiones se encuentra por encima de la media de 50 sesiones. Para que la recuperación fuera más completa deberíamos asistir a una mejora más intensa en la actividad de mercado; el volumen negociado no repunta con la intensidad suficiente.

La agenda favorece que la dinámica alcista de corto plazo se mantenga en el Ibex 35

En la agenda existen dos grandes eventos que podrían sacar al Ibex 35 de su rango actual.

El primero por proximidad son las elecciones de medio mandato en EEUU que acontecen el 8 de noviembre. Las encuestas más recientes realizadas este fin de semana apuntan a una posibilidad de mayoría de los Republicanos en el Congreso, y a una igualdad en torno a el Senado. El partido Demócrata perdería fuerza y la agenda de gasto público de Biden tendría que aplazarse o consensuarse alejando desequilibrios fiscales acusados y dando estabilidad a las cuentas públicas.

El segundo el dato de IPC de EEUU de octubre para el que el consenso recopilado por Thomson Reuters espera una moderada suavización: la tasa general bajando desde el +8,2% hasta el +8,0% y Subacente desde el +6,6% hasta el +6,5%.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 07/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Un Gobierno de EEUU más condicionado a controlar el gasto público y unos datos de IPC alejándose de máximos (aunque sea poco) serían favorables para la reducción de la incertidumbre político – económica, lo cual permitiría que la dinámica alcista de las bolsas continuara su curso. En el caso del CFD sobre el Ibex 35 podría ponerse a prueba la parte alta del rango establecida en 8.073 puntos. El nivel clave del rebote continúa siendo los 7.796 puntos que es base de canal alcista dibujado en el gráfico.



