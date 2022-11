Primer brote verde de fondo en el Ibex 35

El Ibex 35 se ha sumado a la recuperación generalizada desde mínimos anuales y lo hace de forma intensa (más de dos dígitos). El movimiento es amplio, se extiende a la mayoría de índices de bursátiles, y permite que el fondo de mercado a medio y largo plazo salga del rojo intenso. La mayoría de las acciones que componen el Ibex 35 mantienen tendencias bajistas de fondo (22,86% bajistas a largo plazo y el 40,00% bajistas a medio plazo) y lo hacen con un volumen reducido. Sin embargo, la debilidad no es tan acusada como hace dos semanas, y la volatilidad continúa reduciéndose, permitiendo que surja algún brote verde.

El rebote en el Ibex 35 deja un canal alcista

De acuerdo con la información disponible, la mejora se afianzará y el brote verde consolidará si el Ibex 35 conserva la estructura alcista de corto plazo. En este marco temporal y en un gráfico diario sobre el CFD del Ibex 35 las referencias parecen claras. Por la parte inferior, la estructura de rebote se mantendría vigente mientras el Ibex 35 no pierda las siguientes referencias: (1) la directriz alcista que parte de mínimos anuales y (2) la anterior zona de resistencia, actual soporte, comprendida entre 7.742 y 7.700 puntos. Por la parte superior, tener presente la parte superior del canal alcista y el máximo de septiembre situado en 8.235 puntos.

Fuente: plataforma de CMC Markets a 31/10/2022

La agenda viene más apretada que nunca y previsiblemente aumentará la volatilidad en el Ibex 35

La agenda económica viene cargada de datos calificados de alto impacto:

El lunes tenemos IPC Preliminar de la UME de OCT22.

El martes; Caixin Manufacturo China, Reunión de la OPEP e ISM Manufacturero de EEUU.

El miércoles tenemos la cita clave de la semana con la Reunión de Política Monetaria de la Reserva Federal – Fed (se espera subida +0,75 puntos básicos hasta el +4,00%), antes se publicarán los PMIs finales de OCT22 de la UME y el informe de empleo de la ADP de EEUU.

(se espera subida +0,75 puntos básicos hasta el +4,00%), antes se publicarán los PMIs finales de OCT22 de la UME y el informe de empleo de la ADP de EEUU. El jueves hay decisión de tipos del BoE - Bank of England (se espera subida de +0,75 puntos básico hasta el +4,00%) y se publicará el ISM no manufacturero de EEUU de OCT22.

El viernes se publica el informe laboral de empleo de EEUU donde se espera un creación de 200M puestos de trabajo, una tasa de desempleo en el +3,6% y un aumento de la remuneración por hora del +0,3% en términos mensuales.

Por si fuera poco, la temporada de resultados del 3T22 continúa su curso y publicarán unas cuantas empresas del Ibex 35: Red Eléctrica, Telefónica, Amadeus, Siemens Gamesa, Grifols, … En definitiva, una semana repleta de catalizadores que podría aumentar la volatilidad y poner a prueba el rebote bursátil.

