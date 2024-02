Iberdrola: valoración atractiva, crecimiento y liderazgo en la transición energética

Iberdrola crece de forma sólida y mantiene niveles de deuda

Iberdrola publica resultados el 22 de febrero antes de la apertura y realizará una presentación online o conference call a las 9:30h.

La compañía crece a doble dígito. El consenso de analistas que recoge Bloomberg espera que la compañía presente un beneficio neto de 4.780M de EUR en 2022, un 10,17% superior al registrado en 2022. El EBITDA se estima en 14.560M de EUR, un 10,06% superior al de 2022.

En cuanto a la deuda, se espera que se mantenga estable, en torno a los 44.477M de EUR que supone una ratio de 3,05x frente a EBITDA.

La salud financiera de la compañía es moderada según MorningStar y la calificación crediticia de la compañía es de grado de inversión (BBB+ para Standard & Poor’s y Fitch y Baa1 para Moody’s). La mayor parte de la deuda está emitida a tipo fijo, un 85,4%, con una vida media de 6 años, lo que le confiere cierta comodidad a la hora de refinanciarse en un entorno de tipos más elevados.

Altos niveles de inversión para afrontar la transición energética

Iberdrola dentro de su Plan Estratégico 2023 – 2025 espera invertir 47.000M de EUR de los cuales 27.000M de EUR serán en redes y 17.000M de EUR en energías renovables con el objetivo de alcanzar emisiones cero en 2024.

El grupo es líder en el proceso de transición energética y forma parte del Dow Jones Sustainability Index. La calificación de ESG de Morningstar es de 4 sobre 5, es decir, riesgo bajo. Dentro de la industria de utilities ocupa la posición 58 de un total de 703 compañías según MorningStar Sustinalytics. Por otro lado, recibe la máxima calificación ESG por MSCI, AAA.

Precio objetivo medio de los analistas en 12,45 EUR, por encima de máximos históricos

El consenso de analistas que recoge la compañía en su propia web establece un precio objetivo medio de 12,45 EUR para la acción que se sitúa por encima de la zona de resistencia comprendida entre los máximos históricos de 2023 y 2024, 12,2475 y 12,07 respectivamente. El 48,1% de las recomendaciones es de compra, el 48,1% de mantener y el 3,7% de vender.

Ficha de Morningstar sobre Iberdrola extraída de Next Generation a 16/02/24

La acción cotiza con leve descuento y en los múltiplos más bajos de los últimos 7 años

La ficha cuantitativa de Morningstar concede a la acción la máxima calificación de 5 estrellas. La acción de Iberdrola presenta una ratio de Precio / Valor Justo (Price / Fair Value) de 0,90x. La ratio Precio / Beneficios (Price / Earnings) es de 14,74x, la más baja de los últimos 7 años, y en línea con la media del sector.

La rentabilidad por dividendo actual alcanza el 4,60% que es superior a la del bono español a 10 años que presenta una TIR del 3,30% y que es considerado el activo libre de riesgo. El dividendo es flexible y el pay-out o porcentaje de beneficio neto distribuido oscilar entre el 67 y el 75%.

Iberdrola intenta rebotar con osciladores presentando sobreventa

La acción se estabiliza después de establecer un nuevo mínimo anual en 10,575 EUR. El movimiento provoca que el oscilador MACD se gire al alza desde niveles de sobreventa que, en ocasiones anteriores, han favorecido la formación de un suelo. Para que el precio afianzase un posible rebote sería deseable que recuperase la resistencia de corto plazo situada en 10,925 EUR. Más arriba, en niveles cercanos, zona de resistencia comprendida entre la MMS (200) y 11,295 EUR.

Por la parte inferior, si el intento de rebote no se materializa y el precio pierde 10,575 EUR, el siguiente nivel de soporte significativo se encuentra en 9,912 EUR que es mínimo de 2023.

Iberdrola en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 20/02/24

Resultados empresas energía España: acciones en soportes y con múltiplos de valoración atractivos



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.