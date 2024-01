Grifols se defiende en soportes clave frente a la acusación de Gotham City Research

Gotham City Resarch denuncia manipulación en las cuentas de Grifols

Gotham City Research, la firma de análisis que señaló el fraude de Gowex, acusa a Grifols de manipular sus cuentas. La manipulación sería similar a la realizada por NMC Health, grupo sanitario que se declaró en quiebra en 2020. Para Gothan, Grifols manipula la deuda y el EBITDA y señala que el nivel de apalancamiento roza las 10-13 veces en lugar de las 6 veces que publica la compañía. Con este apalancamiento los costes de financiación son más abultados y la acción probablemente valga cero.

Grifols se defiende con comunicado a la CNMV

Grifols en comunicado a la CNMV se defiende y tacha de que las informaciones sobre su información contable y financiera son falsas. La empresa dice textualmente: “Los estados financieros consolidados de Grifols y los controles internos sobre la información financiera son robustos y están sujetos a auditorías anuales periódicas y rigurosas. Estas auditorías anuales son realizadas por una de las cuatro grandes firmas de auditoría, que ha emitido sistemáticamente informes de auditoría sin salvedades”.

Los soportes clave en Grifols son los mínimos de 2022 y 2023

La acción de Grifols antes del comunicado de Gothan City Research intentaban construir un suelo de mercado. Sin embargo, el precio orientativo en la subasta de volatilidad podría provocar un amplio hueco de apertura a la baja y dejar a la acción cerca de la zona de soporte clave comprendida entre el mínimo de 2023, los 8,368 euros, y el mínimo de 2022, los 7,823 euros.

Grifols A en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 09/01/24



