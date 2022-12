Fuerte divergencia: Dow Jones mirando a máximos históricos e ISM de manufacturas apuntando a contracción

Las encuestas empresariales permanecen en zona de contracción

Las encuestas empresariales continúan reflejando un amplio y acusado deterioro económico. Los índices PMI de noviembre así lo están reflejando: las encuestas por componentes, servicios y manufacturas, de la gran mayoría de países se afianzan por debajo de los 50 puntos que es zona de contracción. Un ejemplo es el PMI de la UME de manufacturas final que se publica el jueves y para el que el consenso de Thomson Reuters (TR) espera 47,3 puntos con toas las grandes economías por debajo de los 50 puntos. Otro ejemplo lo tenemos en el PMI de China de noviembre para el que el consenso de TR también espera un deterioro (hasta 49,0 puntos en manufacturas y 48,9 puntos en el de servicios de Caixin).

Dow Jones Industriales (gris) e ISM Manufacturas de EEUU (azul) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ISM y S&P Dow Jones Indexes

Este jueves a las 16:00h se publica el ISM de manufacturas de EEUU. Los índices ISM (Institute of Supply Management), también son encuestas empresariales a responsables de los departamentos de compras de sociedades manufactureras, sin embargo, pondera los componentes de forma diferente y, hasta el momento, ha sido una de las pocas excepciones y se ha mantenido por encima de los 50 puntos. Sin embargo, el consenso de mercado de TR espera que en noviembre el dato baje desde 50,2 hasta 49,8 puntos adentrándose en zona de contracción por primera vez desde mayo 2020.

Las divergencias entre datos macroeconómicos y bolsa se acentúan

El deterioro macroeconómico en las encuestas empresariales continúa y contrasta con el fuerte rebote desarrollado por los índices bursátiles desde mínimos anuales. El CFD sobre el Dow Jones Industriales cerca de 20 puntos porcentuales desde el mínimo anual alcanzado en octubre que se encuentra en 28.584 puntos. De esta manera, el CFD sobre Dow Jones Industriales se encuentra a menos de 10 puntos porcentuales de su máximo histórico alcanzado en enero de este año y contrasta con el fuerte deterioro acumulado en las encuestas empresariales. Las divergencias entre precios e información económica son habituales, sin embargo, no son eternas y, en el algún momento suelen comenzar a resolverse.

El rebote muestra signos de madurez: sobrecompra y bajo volumen

A corto plazo, el CFD sobre Dow Jones Industriales muestra ciertos signos de agotamiento o madurez en el rebote: el oscilador MACD (12,26,9) se aplana y presenta señales de venta que parten de niveles de sobrecompra con un volumen de contratación que no ha parado de contraerse. Por el momento, el precio no cede con intensidad y tiene un soporte menor en 33.077 puntos. Por la parte superior, la primera resistencia se encuentra en 34.290 puntos.

Gráfico diario de CFD sobre Dow Jones Industriales con volumen y MACD / Pulsa ampliar gráfico

