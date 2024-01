Tipos sin cambios en el 5,50% y clave en la rueda de prensa

La Reserva Federal publica a las 20:00h la decisión de tipos de interés del último Comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee). Los mercados de futuros sobre Fed Funds descuentan con una elevada probabilidad, del 97,9%, que el Banco Central mantendrá sin cambios los tipos de interés en el 5,50%.

El centro de atención estará en la intervención verbal, en la rueda de prensa de Jerome Powell a las 20:30h. Antes de que el mercado ponga en precio las palabras de Powell, los mercados de futuros descuentan que la primera bajada de tipos podría llegar en la reunión del 1 de mayo de 2024 (la probabilidad es del 87,7%) y que los tipos podrían quedar en el 4,00% a finales de 2024.

La economía está fuerte y la inflación baja, pero se mantiene lejos de objetivo

Las expectativas de recortes de tipos de interés se encuentran bastante lejos de las últimas proyecciones económicas emitidas por la propia Fed el 13 de DIC23: el tipo medio de los participantes del FOMC se sitúo en el 4,70% y solo 1 de los 19 miembros espera unos tipos inferiores al 4,00% para acabar 2024.

En las últimas semanas, las referencias macro, están sorprendiendo positivamente en términos de actividad (PIB del 4T23, Ventas de viviendas, Ventas al por menor…). En términos de inflación, el sesgo de las referencias es mixta: sorpresa negativa del IPC de DIC23 que repuntó desde el 3,1% hasta el 3,4% y estabilidad en el PCE del mismo mes en el 2,6%.

La combinación de (1) una inflación estable o resistiéndose a bajar y (2) una economía fuerte, podría sugerir que la Reserva Federal no debería tener prisa por comenzar a recortar tipos de interés.

Posible impacto en los mercados

El mercado podría sentirse decepcionado si la Fed se ajusta a sus previsiones de tipos de DIC23 y señala que no quiere precipitarse en las subidas de tipos. En este caso, el USD podría fortalecerse y EUR/USD perder la MMS (200). Bonos (en precio) y bolsas podrían ajustarse a la baja ante la posibilidad de tipos altos por más tiempo.

En el lado contrario, si la Fed considera que la inflación puede retroceder pese a la fortaleza de la economía, y que tiene margen para bajar tipos en línea con lo que espera el mercado, la reacción de los bonos (en precio) y las bolsas podría ser al alza. En el mercado de divisas, el USD podría debilitarse y el EUR/USD rebotar en la MMS (200).

Niveles a vigilar en principales referencias

EUR/USD se encuentra pegado a la MMS (200), si consigue mantener el nivel podría rebotar. Al contrario, una consolidación por debajo del soporte situado en 1,0821, el precio podría buscar apoyo en el siguiente mínimo situado en 1,0724.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 31/01/24

US NDAQ 100 se estabiliza después de establecer un nuevo máximo anual e histórico en 17.666 puntos y el oscilador MACD con datos diarios se gira a la baja señalando una pérdida de momento positivo. La anterior zona de resistencia, 16.793 / 16.912 puntos, es actual zona de soporte y aproximación de la base de canal alcista de medio plazo.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 31/01/24

US T-Note 10 YR en las últimas semanas construye un canal bajista muy escalonado que ha permitido purgar la alta sobrecompra con la que finalizó el año pasado. El precio ha rebotado en la MMS (200) y en la actualidad se encuentra en la parte alta del canal situada en 111,75. Si consolida por encima podría buscar la siguiente zona de máximos, 112,49 / 112,97. Al contrario, si encuentra resistencia en los actuales niveles, el canal bajista continuaría en vigor.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 31/01/24



