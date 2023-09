Fed: ¿techo en el 5,50% y bajada en 2024 con el barril de petróleo a 100 USD?

Pausa de tipos en el 5,50%: ¿han finalizado las subidas de tipos de interés?

La Reserva Federal publicará el miércoles a las 20:00h el comunicado del Comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee). Los mercados de futuros sobre Fed Funds descuentan con una altísima probabilidad, un 99%, que la Fed dejará sin cambios los tipos de interés en el 5,50%.

Después de esta reunión quedan dos reuniones más antes de que finalice el año. Según descuentan los mercados de futuros sobre Fed Funds, para la reunión del 1 de NOV23 la probabilidad de que se mantengan los tipos de interés en el 5,50% es del 69%. Para la reunión del 13 de DIC23 la probabilidad de que se mantengan los tipos de interés en el 5,50% es del 58,1%.

La probabilidad de que se mantengan los tipos de interés en el 5,50% es la mayoritaria, hasta la reunión de JUN24, donde el mercado comenzaría a descontar la primera bajada. Si la senda se respeta, se podría decir que el ciclo de subida de tipos de interés habría acabado.

La visibilidad la otorgarán las proyecciones económicas

Respecto a la senda de posibles movimientos de tipos de interés, cabe señalar que la Fed actualizará las proyecciones económicas dando una mayor visibilidad. Las proyecciones anteriores publicada en JUN23 (banda central) son las siguientes:

Tipos de interés: 2023 (+5,5%), 2024 (+4,75%), 2025 (+3,5%) y Largo plazo (+2,65%)

PIB (real): 2023 (+0,95%), 2024 (+1,2%), 2025 (+1,8%) y Largo plazo (+1,85%)

Tasa desempleo: 2023 (+4,15%), 2024 (+4,45%), 2025 (+4,45%) y Largo plazo (+4,05%)

Inflación general (PCE): 2023 (+3,25%), 2024 (+2,55%), 2025 (+2,2%) y Largo plazo (+2,0%)

La subida del precio de la energía podría generar incertidumbre a corto / medio plazo

La fuerte subida reciente de los precios de la energía es el elemento que puede generar mayor incertidumbre. Por un lado, podría ralentizar el ritmo de bajada de la inflación general a medio plazo y, por otro lado, afectar negativamente al crecimiento económico. La inflación general de AGO23, subió desde el +3,2% hasta el +3,7% ia, y encadena dos meses consecutivos al alza que coincide con la caída en la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que se aleja de máximos anuales.

El encarecimiento de la energía en los últimos tres meses es considerable: el Índice de energía de CMC Markets ha subido más de 30 puntos porcentuales en los últimos tres meses con ganancias generalizada en todos los componentes: Petróleo Crudo West Texas, Petróleo Crudo Brent, Gasóleo bajo en azufre, Aceite de calefacción, Gasolina y Gas Natural (el componente más rezagado en las subidas).

Un foco de incertidumbre que podría permanecer abierto a corto plazo pues el déficit de petróleo por recortes de países de la OPEP+ se extenderá hasta finales de año y los inventarios están bajando con fuerza. Una circunstancia que ha llevado a las referencias West Texas y Brent a marcar nuevos máximos anuales quedando sin resistencia significativa hasta la zona de máximos marcada en noviembre y octubre de 2022: 94,27 y 93,84 USD/barril para West Texas y 99,57 / 101,21 USD/barril para Brent.

¿Qué opina el mercado? ¿Cuánto tiempo durarán los tipos de interés altos?

Los miembros del FOMC señalan que los niveles de tipos de interés son suficientemente restrictivos para devolver la inflación a objetivo en un periodo de tiempo razonable. En este punto es donde se encuentra el principal foco de atención. ¿Cuánto tiempo es razonable? En este sentido Mohamed El-Erian en declaraciones a Bloomberg señala que el año que viene habrá refinanciaciones masivas de bonos high yield que tendrán dificultades para cubrirse a los actuales niveles de tipos. La preocupación también la muestra Ray Dalio que señala que no tiene bonos en cartera y que la liquidez puede ser una buena opción en los próximos meses.

¿Qué activos vigilar en la reunión del FOMC?

El principal activo a vigilar serán los bonos y la referencia del US T-Note 10 YR que se encuentra en niveles clave: la zona de soporte comprendida entre el mínimo del año actual, 108,585, y el mínimo del año pasado establecido en 108,838.

Gráfico diario de US T-Note 10 YR con MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23

Si tras la rueda de prensa de Jerome Powell, el US T-Note 10 YR pierde 108,585, el mercado considerará que la Fed podría aplazar las bajadas de tipos de interés en el tiempo e incorporaría mayor incertidumbre al resto de activos. En este caso el USD podría continuar apreciándose por diferencial de tipos de interés y la volatilidad podría repuntar en los mercados de renta variable. El US NDAQ 100 podría verse presionado a la baja y buscar el rango inferior de los últimos dos meses que se encuentra comprendido entre 14.715 u 14.553 puntos.

Gráfico diario de US NDAQ 100 con MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23

Si por el contrario, el US T-Note 10 YR comienza a rebotar y supera el máximo de la semana pasada, establecido en 109,760, el mercado podría pensar que la subida de tipos es suficiente y que las bajadas se podrían adelantar. En este caso, las bolsas podrían recibir con cierto alivio unos tipos de interés no tan exigentes; el US NDAQ 100 podría aproximarse a la zona de máximos anuales comprendida entre 15.629 y 15.931 puntos. Por otro lado, el USD podría frenar su fortaleza reciente y el cruce EUR/USD podría buscar la zona comprendida entre el máximo de la semana pasada, 1,0763, y la directriz bajista que parte de máximos anuales.

Gráfico diario del EUR/USD con Estocástico extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.