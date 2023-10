Fed: si el 5,50% suena a techo, bonos y bolsas podrían afianzar el rebote

Tipos sin cambios en el 5,50%

La Reserva Federal publicará a las 19:00h la decisión de tipos de interés del penúltimo Comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee) y a las 19:30h comenzará la rueda de prensa. Los mercados de futuros sobre Fed Funds descuentan con una altísima probabilidad, del 98,3%, que el banco central mantendrá en el 5,50% los tipos de interés.

La economía esta fuerte y no está claro que el techo se encuentre en el 5,50%

Sin embargo, todavía no está claro que, a medio plazo, podamos asistir a una nueva subida. Según descuentan los mercados de futuros, la probabilidad de subida en el FOMC del 13 de diciembre está en el 24,4% y la probabilidad de subida en el FOMC del 31 de enero de 2024 se sitúa en el 33,6%.

El mercado no tiene claro que el 5,50% sea el techo de tipos, no descarta una subida más, y gran parte de la “culpa” de esta situación se debe a la fortaleza de la economía de EEUU. El dato adelantado de PIB del 3T23 de EEUU sorprendió positivamente creciendo al 4,9% en tasa trimestral anualizada. Por otro lado, el mercado laboral sigue fuerte, el consenso espera que la tasa de desempleo para el mes de octubre se sitúe en el 3,8%.

La inflación tampoco ayuda

Los últimos datos de inflación han sorprendido al alza. El IPC general de SEP23 se estabilizó en el 3,7% y la tasa subyacente quedó en el 4,1%. Por otro lado, las expectativas de inflación de los consumidores a 5 años según la encuesta de la Universidad de Michigan han repuntado hasta el 3,0%. A la vez, el índice de precios del ISM de servicios se mantiene en niveles muy elevados, en 58,9 puntos. Para finalizar los últimos datos del deflactor del consumo publicados el viernes pasado sugieren que la senda desinflacionista se está ralentizado: PCE de septiembre se estabiliza en el 3,4% y la tasa subyacente baja una décima hasta el 3,7%.

Escenarios y posible reacción del mercado

Los miembros del FOMC han señalado en numerosas ocasiones que las condiciones financieras se han tensionado lo suficiente y que no es necesario subir el tipo de intervención. La subida de tipos de interés en los plazos largos de la curva, los tipos hipotecarios y el aumento de los diferenciales con bonos corporativos pesarán en la economía de EEUU a medio plazo y ayudarán a controlar la inflación. De esta manera, si en la rueda de prensa, Powell reafirma esa posición, la probabilidad de que el 5,50% sea el techo del ciclo ganaría puntos y los mercados de bonos y bolsas podrían reaccionar positivamente con el USD a la baja.

Por el contrario, si Powell retoma el discurso duro y centra el foco en la inflación, los bonos podrían volver a tensionarse (caídas en precios) y lastrar a las bolsas mientras que el USD podría apreciarse por diferencial de tipos.

Niveles técnicos en principales referencias

US SPX 500 intenta rebotar

El US SPX 500 intenta rebotar después de establecer un mínimo mensual en octubre en 4.103 puntos. El primer nivel de resistencia al que se enfrenta el rebote se encuentra en 4.201 puntos y, un poco más arriba, segunda resistencia en 4.266 puntos que es máximo de la semana pasada y aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD y ATR, extraído de la plataforma Next Generation a 31/10/2023

US T-Note 10 YR intento de rebote desde mínimos anuales

US T-Note 10 YR se encuentra inmerso en una tendencia bajista de fondo. Dentro de este fondo intenta estabilizarse después de marcar un nuevo mínimo anual en 105,002. Un estancamiento que permite que el oscilador MACD se gire al alza desde niveles de elevada sobreventa y acompañado por divergencias alcistas. Un posible rebote que ganaría cuerpo si el precio consolida por encima del máximo de la semana pasada establecido en 106,384.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 31/10/2023

EUR/USD en modo rebote

EUR/USD construye una estructura de mínimos crecientes a corto plazo que parte desde mínimos anuales, 1,0522 y 1,0451, y que son soporte clave de mercado. Por encima del máximo de la semana pasada situado en 1,0695 el precio podría adquirir mayor momento positivo y el siguiente nivel de resistencia se sitúa en 1,0769 que es aproximación de la MMS (200).

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 31/10/2023



