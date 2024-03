Fed decide tipos con la inflación enquistada: ¿enfriará Powell los ánimos?

Tipos en el 5,50%

La Fed publica a las 19:00h la decisión de tipos de interés del segundo Comité de política monetaria del año o FOMC (Federal Open Market Committee) y a las 19:30h comenzará la rueda de prensa de Jerome Powell. Los futuros sobre Fed Funds descuentan con una probabilidad del 100% que el banco central mantendrá en el 5,50% los tipos de interés. Estaríamos ante la quinta reunión consecutiva sin cambios en el tipo de intervención.

De cara a lo que resta de 2024, la curva de futuros descuenta que la primera bajada de tipos podría llegar en la reunión del 12 de junio (probabilidad del 55,6%). Para el conjunto del año, se descuentan tres bajadas en total de 25 puntos básicos y el año acabaría en el 4,75%.

La economía mejora y la inflación se enquista

La tres bajadas que contempla el mercado para 2024 son las mismas que se contemplaba la Reserva Federal en las proyecciones económicas publicadas en DIC23 y que se actualizarán también en esta reunión.

Tipos de interés: 2024 (+4,6%), 2025 (+3,6%), 2026 (2,9%) y largo plazo (+2,5%).

PIB (real): 2024 (+1,4%), 2025 (+1,8%), 2026 (1,9%) y largo plazo (+1,8%).

Desempleo: 2024 (+4,1%), 2025 (+4,1%), 2026 (4,1%) y largo plazo (+4,1%).

Inflación (PCE): 2024 (+2,4%), 2025 (+2,1%), 2026 (2,0%) y largo plazo (+2,0%).

La foto económica en términos de actividad muestra una leve mejora. A la vez, el mercado laboral se mantiene fuerte: creación de empleo elevada y salarios creciendo al 4,5% interanual.

La mayor preocupación es en materia de inflación donde estamos asistiendo a un estancamiento lejos de objetivo. El IPC subyacente de FEB23 quedó en el 3,8% y la tasa general se estabilizó en el 3,2%. Mientras tanto, las expectativas de los consumidores para la inflación se estabilizan en torno al 3,0%.

Comunicado sin grandes cambios y posible intervención verbal de Powell

Mientras la inflación no vuelva a retroceder de forma sostenida y/o el mercado laboral no muestre signos de debilidad, la Fed no debería precipitarse en bajar los tipos de interés. En este caso, el comunicado no debería variar de forma ostensible respecto al anterior y el tono podría considerarse firme o duro.

En la rueda de prensa posterior, Jerome Powell, decidirá si sube un tono respecto a las últimas comparecencias en Senado y Congreso de EEUU. En este punto, señalar que las condiciones financieras actuales, según el Índice de las condiciones financieras de la Fed sobre el crecimiento, están favoreciendo el crecimiento económico a un año vista y, por tanto, dificultando alcanzar los objetivos de inflación.

Niveles a vigilar en bolsa y bonos

US T-Note 10 YR se encuentra cerca de mínimo anual y soporte de mercado situado en 109,15. Si el mercado considera que la Fed se muestra dura, el soporte podría peligrar y el fondo bajista imponerse. Por el contrario, una Fed tolerante con la inflación o sin mostrar gran preocupación facilitaría un rebote en precio.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 19/03/24

US NDAQ 100 se apoya en la banda inferior del último rango comprendida entre los 17.803 y 17.792 puntos. La pérdida de soportes alertaría de una corrección a corto plazo dentro de un fondo alcista con siguiente zona de apoyo comprendida entre los 17.315 y 17.116 puntos. Mientras los apoyos aguanten, el fondo continúa siendo alcista y se podría hablar de consolidación de niveles que permite purgar sobrecompra.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 19/03/24

EUR/USD vuelve a revertir a la media móvil simple de 200 sesiones o MMS (200) después de dejar un nuevo máximo en 1,0980. Seguimos ante una serie de precios sin tendencia clara y movimientos en rango. El primer apoyo se encuentra en 1,0795 y el segundo apoyo en 1,0694.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 19/03/24



