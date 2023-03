Fed cita clave del mes: si la tiembla el pulso, la volatilidad podría regresar con fuerza

El mercado descuenta subida de 25 puntos básicos hasta el 5,00% que podría ser el techo del ciclo

La Reserva Federal publicará a las 19:00h el comunicado del segundo Comité de política monetaria del año (FOMC, Federal Open Market Committee). Los mercados de futuros sobre Fed Funds descuentan con una probabilidad elevada, del 81,9%, que el banco central subirá 25 puntos básicos (pb) hasta el 5,00% y, con un 18,1% que mantendrá los tipos en el 4,75%.

Para la próxima reunión, el 3 de mayo, la probabilidad de subida de otros 25 pb hasta el 5,25% es bastante más reducida, del 55,7%. Para la reunión del 14 de junio, la probabilidad de que el tipo de intervención se mantenga en el 5,25% es inferior al 36,9%. Se podría decir que el mercado está pensando que el techo de la subida de tipos está próximo, en esta o en la siguiente reunión, y que las bajadas llegarían a partir de la reunión de junio y julio de 2023.

El cambio ha sido radical. En dos semanas, la relajación de tipos ha sido de gran intensidad

La crisis bancaria ha incorporado una alta volatilidad en el mercado y provocado una fuerte búsqueda de refugio provocando una fuerte relajación en los tipos de interés. Desde el 7 de marzo, cuando Jerome Powell presentó su testimonio ante el Congreso y el Senado de los EEUU, los tipos de interés a 2 años han bajado cerca de 100 pb y a 10 años en torno a 50 pb.

Evolución de la curva de tipos de interés en EEUU entre el 7 y el 20 de marzo

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Reserva Federal

La subida de 25 pb parece estar justificada debido a la evolución reciente de las principales referencias económicas

En la reunión también se publicarán las proyecciones económicas de la Fed que probablemente se revisen al alza en términos de crecimiento e inflación con una tasa de desempleo en niveles inferiores. Las proyecciones anteriores realizadas en diciembre de 2022 son las siguientes:

Tipos de interés: 2023 (+5,1%), 2024 (+4,1%), 2025 (+3,1%) y Largo plazo (+2,5%)

PIB (real): 2023 (+0,5%), 2024 (+1,6%), 2025 (+1,8%) y Largo plazo (+1,8%)

Tasa desempleo: 2023 (+4,6%), 2024 (+4,6%), 2025 (+4,5%) y Largo plazo (+4,0%)

Inflación general (PCE): 2023 (+3,1%), 2024 (+2,5%), 2025 (+2,1%) y Largo plazo (+2,0%)

El impacto en el mercado

Una Fed sensible a corto plazo con la crisis bancaria, subiendo +25 pb, y mostrando coherencia con las proyecciones económicas y los mensajes de los últimos meses, aunque suponga que el ciclo de subidas de tipos de interés tiene recorrido, podría reducir la volatilidad en el mercado. La Fed sería flexible y firme en la lucha contra la inflación.

Una Fed demasiado sensible a la crisis bancaria, no sube los tipos de interés y señala que el ciclo de subida de tipos de interés está finalizando, podría provocar un incremento de la volatilidad en el mercado. La Fed estaría cambiando sustancialmente su postura respecto a hace dos semanas ante una crisis bancaria que reiteradamente ha señalado que está bajo control.

Niveles en CFDs

El CFD US SPX 500 sobre el S&P 500 rebota después de establecer un nuevo mínimo mensual en 3.809 puntos. El rebote provoca un giro al alza en oscilador MACD. Por el momento, la estructura de máximos decrecientes que une el máximo anual, 4.195, y el máximo de MAR23, 4.078, continúa vigente.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/03/23

El CFD US T-Note 10 YR se encuentra oscilando con fuerza en torno a la media móvil simple de 200 sesiones. La primera zona de resistencia se encuentra comprendida entre los máximos de 2023, 116,258 y 116,083. El primer nivel de soporte a corto plazo se sitúa en 112,790.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/03/23

El CFD sobre EUR/USD rebota después de establecer un nuevo mínimo mensual en 1,0516 que es aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos de 2022. El rebote lleva el precio hasta la banda inferior del último rango de negociación y zona de resistencia que se encuentra comprendida entre 1,0804 y 1,0760.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/03/23

