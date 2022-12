¿Estanflación? BCE vs inflación y PMIs en contracción. Impacto en Dax, Bund y Euro

La agenda económica viene cargada para lo que resta de semana BCE (jueves) y PMIs (viernes)

La semana no para después de la Reserva Federal y la agenda económica continúa repleta de datos clave. Abajo los enumeramos con más detalle, destacando los que podrían generar más volatilidad dentro de los datos más importantes. Utilizamos el consenso de Thomson Reuters para estimaciones sobre lo esperado.

Jueves 15 de diciembre :

13:00h BoE Decisión de tipos de interés: +0,50 pb desde 3,00% hasta 3,50%

14:15h BCE Decisión de tipos de interés: +0,50 pb desde 2,00% hasta 2,50%

14:15h BCE Proyecciones Macroeconómicas de DIC22 (las inferiores son las de SEP22 como referencia):

Crecimiento PIB (real): 2022 (+3,1%), 2023 (+0,9%) y 2024 (+1,9%)

Inflación general: 2022 (+8,1%), 2023 (+5,5%) y 2024 (+2,3%)

Inflación subyacente: 2022 (+3,9%), 2023 (+3,4%) y 2024 (+2,3%)

Compensación por empleado: 2022 (+4,0%), 2023 (+4,8%) y 2024 (+4,0%)

14:30h Ventas al por menor de noviembre: -0,1% respecto al +1,3% del mes anterior

14:45h Rueda de prensa BCE

Viernes 16 de diciembre:

9:30h PMI Flash Alemania DIC22: manufacturas (46,3 vs 46,7) y servicios (46,3 vs 46,4)

10:00h PMI Flash UME DIC22: manufacturas (47,1 vs 47,3) & Services (48,5 vs 48,6)

Los bancos centrales continúan subiendo tipos para evitar efectos de segunda ronda y el crecimiento económico está dañado

A modo de resumen. Los bancos centrales continúan subiendo tipos de interés (0,50pb para BoE y BCE) para intentar controlar una inflación que, aunque está retrocediendo, se mantiene en niveles elevados y se temen efectos de segunda ronda (las referencias económicas vinculadas a los salarios podrían generar mayor impacto o volatilidad). La subida de tipos, está pasando factura a la economía y no se sabe el daño final: será determinante saber las proyecciones económicas del BCE para el crecimiento del PIB en 2023 confirman recesión en línea con las encuestas empresariales PMI de los países de la UME que llevan varios meses en zona de contracción, es decir, por debajo de los 50 puntos.

PMI Manufacturas Alemania (gris y derecha) y Dax Xetra alemán (azul e izquierda.) / Pulsa para ampliar

Fuente: elaboración propia a partir de datos de S&P Global y Deustche Boerse

El CFD sobre el Dax tiene un primer soporte en 14.193 puntos que es mínimo del mes actual y un segundo soporte en 13.571 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Por la parte superior primera resistencia en 14.677 y más arriba tendríamos otra resistencia en 14.926 que es máximo de MAR22.

Gráfico diario de CFD sobre Dax con volumen y MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/12/22

El CFD sobre Bund dentro de rango lateral de medio plazo: la parte alta del rango se encuentra comprendida entre 144,425 / 143,731 y la parte inferior en la zona de mínimos anuales, 136,466 / 135,127. Soporte intermedio en banda central del rango situada en 139,685. El oscilador MACD acumula divergencias alcistas durante todo el movimiento.

Gráfico diario de CFD sobre Bund con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/12/22

El CFD sobre EUR/USD tiene una próxima resistencia en 1,0786 que es máximo de mayo de este año. Por la parte inferior el primer nivel de soporte a corto plazo lo podríamos establecer en 1,0594 que es anterior resistencia. Más abajo un segundo soporte estaría en 1,0443. El oscilador Estocástico (14) continúa en zona de sobrecompra.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con Estocástico (14) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 15/12/22



