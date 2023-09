¿Estamos en un superciclo de materias primas? ¿Cómo podría impactar en la economía mundial?

En los últimos años, hemos asistido a un aumento significativo de los precios de los recursos naturales, lo que sugiere que podríamos estar en medio del llamado superciclo de las materias primas. Este fenómeno, caracterizado por la subida a largo plazo de los precios de las materias primas, tiene importantes repercusiones en la economía mundial, la política y las inversiones.

¿Qué es un superciclo de materias primas?

Un superciclo de materias primas se refiere al crecimiento a largo plazo de los precios de recursos naturales como el petróleo, los metales industriales y los productos agrícolas. Este fenómeno presenta varias características. En primer lugar se extiende durante varios años o incluso décadas, con periodos cortos de caídas de precios durante el proceso.

Está impulsado principalmente por la creciente demanda de materias primas por parte de los países en desarrollo, ávidos de recursos para sus economías en expansión y sus proyectos de infraestructuras. Esto se traduce en un aumento significativo del consumo mundial de petróleo, metales y otras materias primas. La actual transición energética, como proceso a largo plazo o estructural, también es un factor que contribuye.

Precios de las materias primas disparados

Los últimos años han sido testigos de una explosión de los precios de las materias primas en los mercados mundiales. El precio del petróleo, una materia prima energética clave, ha subido considerablemente. Del mismo modo, los metales industriales como el cobre y el aluminio alcanzaron niveles de precios récord, que actualmente están sufriendo correcciones. Mientras tanto, los precios de los alimentos y otras materias primas agrícolas también se han disparado, afectando a los costes de producción y creando presiones inflacionistas.

Cabe señalar que, desde la recuperación de la normalidad tras la pandemia del COVID-19, el índice de precios de las materias primas (CRB) presenta una tasa de rentabilidad superior a la del índice S&P 500. Esto parece indicar que la demanda de materias primas ha aumentado desde entonces.

Impacto en diversos sectores

El superciclo de las materias primas tiene un impacto significativo en distintos aspectos de la economía:

1. Aumento de la inflación. El aumento de los precios de las materias primas contribuye a la inflación general, lo que puede influir en las políticas monetarias de los bancos centrales.

2. Mayores costes de producción. Las industrias y sectores que dependen de las materias primas deben hacer frente a mayores costes de producción, lo que afecta a los precios de los productos finales.

3. Cambios en la política comercial. Los gobiernos pueden responder a los cambios en los precios de las materias primas alterando sus políticas comerciales y de inversión.

4. Inversiones y especulación. La subida de los precios de las materias primas atrae a inversores y especuladores, lo que puede hacer subir aún más los precios.

Es esencial comprender que el superciclo de las materias primas tiene fases correctivas durante las cuales los precios pueden bajar, como podría estar sucediendo en la actualidad en algunos metales. Otros factores como las innovaciones tecnológicas y los cambios estructurales en la economía influyen en los precios de las materias primas. En este contexto, la actual transición energética desempeña un papel crucial.

El superciclo de las materias primas y la transición energética

En la actualidad, mientras seguimos de cerca el superciclo de las materias primas, asistimos también a un importante proceso de transición energética que tiene una enorme repercusión en los mercados de recursos naturales. La transición energética implica transformar la forma en que generamos y consumimos energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de fuentes de energía tradicionales como el carbón y el petróleo.

Dentro de la transición energética, algunas materias primas pueden experimentar subidas de precios. Estos son algunos ejemplos:

1. Cobre. Metal industrial esencial para la producción de cableado eléctrico. El cobre es una materia prima vital en la industria eléctrica. La creciente demanda de cableado debido al mayor uso de energías renovables puede provocar un aumento de los precios del cobre.

2. Cobalto. Componente imprescindible en las baterías de iones de litio utilizadas en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos El creciente interés por los vehículos eléctricos puede provocar una subida de los precios del cobalto.

3. Litio. Mineral conocido como el oro blanco ya que resulta imprescindible para la producción de baterías y sistemas de almacenamiento de energía renovable. El aumento de la producción de baterías podría hacer subir los precios del litio.

4. Silicio. Elemento químico clave de los paneles solares. A medida que crece la producción de energía a partir de fuentes renovables, incluida la energía solar, puede aumentar la demanda de silicio, lo que puede hacer subir sus precios.

5. Níquel. Metal de transición utilizado en la producción de baterías y ciertos tipos de paneles solares. El creciente interés por el almacenamiento de energía y la producción de paneles solares puede hacer subir los precios del níquel.

6. Tierras raras. Metales esenciales para producir los imanes utilizados en las turbinas eólicas y la electrónica de las tecnologías renovables. La disponibilidad limitada de estos recursos puede traducirse en precios más altos.

Conclusión

El superciclo de las materias primas al que asistimos actualmente tiene el potencial de remodelar los mercados mundiales y las economías nacionales. Este fenómeno tiene su origen en la creciente demanda de recursos y en otros factores. Es crucial vigilar su desarrollo y adaptar las estrategias de inversión a las cambiantes condiciones del mercado de materias primas. También es importante reconocer que el superciclo de las materias primas puede durar muchos años, y sus consecuencias pueden dejarse sentir en diversos sectores de la economía mundial.



