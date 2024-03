3 gráficos para vigilar en el mes de abril: petróleo Brent / West Texas, Oro y USD/JPY

Ponemos el foco en tres activos que, por su situación técnica, estacional y/o la publicación de datos importantes podrían centrar el foco de atención del mercado en este mes de abril.

El primero, la onza de oro que se encuentra probando máximos históricos pese a la fortaleza del USD y los tipos de interés más elevados. El segundo, el petróleo, West Texas y Brent construyen una estructura alcista de medio y los inventarios comienzan a bajar. El último, el USD/JPY, que se encuentra en máximos de siglo y el diferencial de tipos vuelve a ampliarse pese a que el BOJ abandona la política de tipos negativos.

Onza de oro en subida libre: los 1.984 USD/onza es el nivel a vigilar

A los inversores en oro les preocupa poco el coste de oportunidad y el USD. La Fed plantea que los tipos de interés bajen menos de lo esperado y el USD se ha fortalecido, sin embargo, el oro avanza y marca nuevos máximos históricos.

A los inversores en oro les preocupa más que continúen acumulándose desequilibrios económicos y que aumente la incertidumbre geopolítica. El último informe de deuda de la OCDE (Global Debt Report) recuerda la inmensa cantidad de deuda a refinanciar en los próximos tres años. De forma paralela, los índices de riesgo geopolítico vuelven a repuntar.

La tendencia de fondo es alcista y el mínimo del año en curso, los 1.984 USD/onza, pasa a convertirse en la referencia a vigilar. A la vez, el momento es positivo, y después de varios años en rango y estancado, el precio no presenta niveles de sobrecompra abultada.

Onza de oro en gráfico mensual con ROC (12) extraído de Next Generation a 26/03/24

Brent y West Texas construyen estructura alcista

Las sorpresas económicas positivas en China se están acumulando y la demanda de materias primas cíclicas está aumentando. Dos de los grandes termómetros del ciclo, el cobre y el petróleo, consiguen construir una estructura alcista y son capaces de establecer nuevos máximos anuales.

El último informe mensual de la EIA, Short Term Energy Outlook, ha reducido las estimaciones de producción por la ampliación de los recortes de la producción de la OPEP+ y teme una caída significativa en los inventarios durante el 2T24. A la vez, sube las estimaciones del precio del Brent para 2024 desde los 82 USD/barril hasta los 87 USD/barril.

La variación de inventarios semanales de EEUU que publica la EIA todos los miércoles a las 16:30h es un dato que está incorporando una alta volatilidad al mercado. La tensión actual en el mercado y el hecho de que EEUU sea el mayor productor mundial de petróleo (más que Rusia y Arabia Saudí juntas) explican la importancia de este dato.

Brent en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 26/03/24

USD/JPY probando máximos de siglo a la espera del BOJ

El BOJ (Bank of Japan) subió tipos de interés en marzo por primera vez en 17 años y abandonó la política de tipos negativos que comenzó en enero de 2016 y que se había convertido en una seña de identidad nacional. De forma paralela, anuncia que deja de comprar ETF de bolsa y REIT o fondos inmobiliarios. A la vez, aunque deja de controlar la curva de tipos de interés, mantiene la compra de bonos por si los rendimientos se disparan.

El BOJ pone fin a su política monetaria de tipos negativos, sin embargo, no plantea un escenario de subidas escalonadas. El forward guidance continúa siendo de tipos bajos por un periodo de tiempo prolongado y el JPY vuelve a debilitarse con intensidad. En especial frente al USD donde el diferencial de tipos vuelve a ampliarse después de que la Fed se plantee bajar menos los tipos.

El BOJ vuelve a tener reunión monetaria entre el 25 y el 26 de abril. Si el mercado entiende que no hay un escenario de subidas escalonadas de tipos, el incentivo a realizar operaciones de carry trade es alto y el cruce USD/JPY podría intentar superar el máximo de 2022 establecido en 151,94 que dejaría al cruce sin referencias hasta niveles no vistos desde 1990.

USD/JPY en gráfico mensual con RSI (14) extraído de Next Generation a 26/03/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.