¿Está Coinbase preparada para atraer la atención con su salida a bolsa?

Con la creciente popularidad de las criptomonedas, la atención se ha desplazado inevitablemente hacia las bolsas en las que cotizan. La próxima salida a bolsa de Coinbase, una cotización directa, es algo que los inversores llevan esperando desde hace tiempo.

Se esperan grandes cosas mientras la plataforma se prepara para su salida a bolsa, ¿cuál será el precio inicial de las acciones de Coinbase?

Gran expectación por la OPV de Coinbase

La salida a bolsa estaba prevista inicialmente para marzo, pero Coinbase incumplió la normativa de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), además de llegar a un acuerdo de 6,5 millones de dólares con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), por alegaciones de que estaba proporcionando información falsa sobre sus transacciones.

En la OPV de Coinbase no se emitirán nuevas acciones, sino que se pondrán a disposición de los inversores existentes que buscan cobrar algunas de sus participaciones iniciales y obtener beneficios, ya que se calcula que la empresa tiene un valor de unos 80.000 millones de dólares.

En su actualización trimestral más reciente, Coinbase anunció que espera ganar entre 730 y 800 millones de dólares en el primer trimestre. La empresa cuenta con 56 millones de usuarios verificados, y sus últimos resultados mostraron que la empresa facturó 1.800 millones de dólares en los tres primeros meses de su año fiscal. Esto es más de lo que ganó en todo el año 2020, cuando generó unos ingresos de 1.300 millones de dólares.

En términos de volumen de operaciones, en el último trimestre facturó 335.000 millones de dólares, y los activos en su plataforma ascendieron a 223.000 millones de dólares, con 122.000 millones de dólares procedentes de lo que denominaron usuarios "institucionales". Tal vez sea sorprendente que Coinbase no ofrezca ninguna orientación, citando la "imprevisibilidad inherente" de su negocio.

Coinbase esbozó tres escenarios distintos para el año, y el más optimista prevé alrededor de 7 millones de usuarios mensuales, que es ligeramente superior a sus actuales 6,1 millones de usuarios que realizan transacciones mensualmente. Habrá costes asociados a la salida a bolsa de Coinbase como resultado de la cotización directa, ya que la empresa espera incurrir en gastos de 35 millones de dólares en el segundo trimestre.

¿Las criptomonedas se convierten en la tendencia dominante?

Con el bitcoin ya duplicado en los últimos seis meses y que las criptomonedas son cada vez más populares entre los inversores, se puede afirmar que las criptomonedas se han convertido en tendencia dominante en los últimos 12 meses.

Elon Musk, consejero delegado de Tesla, ha comprado bitcoin y ha permitido a los clientes el pago de coches Tesla con bitcoin, y los homó logos de empresas como Morgan Stanley ofrecen ahora acceso a los mercados de criptomonedas a sus clientes más ricos.

No sólo el bitcoin está siendo popular. Hay toda una serie de otras criptomonedas que se están volviendo más comerciables, como ethereum, litecoin y Stellar Lumens que han alcanzado máximos históricos este mes.

¿Será la OPV de Coinbase popular entre los inversores minoristas? No cabe duda de que la demanda y el interés serán elevados. La cuestión más importante es si la valoración es sostenible.

¿Dónde aterrizará el precio de las acciones de Coinbase cuando la OPI llegue al mercado?



