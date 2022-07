¿Es el principio del final de la fortaleza del dólar?

El jueves 21 de julio 2022 el Banco Central Europeo subió los tipos 50 puntos básicos del tirón, más de lo esperado por el mercado. El EUR/USD terminó la sesión subiendo un 0,42%. Esto responde a una inflación elevada en la Eurozona del 8,6%. Esta subida lo hace en un entorno macroeconómico débil ahora mismo. El Índice de Gerentes de Compra Compuesto (PMI) para la Eurozona salió en 49,4, por debajo del 51 esperado. Esto significa que estamos actualmente en una contracción económica.

Fuente: Tradingeconomics.com

La realidad es que la caída del PMI Compuesto de la Eurozona comenzó a finales de 2021. Es sólo ahora que estamos viendo una caída en las bolsas, a su vez con un empeoramiento del PMI. Hemos de tener en cuenta que las bolsas descuentan el futuro. Debemos preguntarnos entonces si está todo descontado del precio de las principales bolsas europeas ya que los inversores han reducido exposición a las bolsas al mismo nivel que cuando colapsó Lehman Brothers, según un informe de Bank of America. Esto parece una señal de pesimismo extremo.

El EUR/USD también lleva una trayectoria parecida. La semana del 11 de julio el euro cayó a la paridad contra el dólar. Y es que mucha de esta caída se debe a la fortaleza del dólar más que a la debilidad del euro y a la posición de la Fed que está en un ciclo de subida de tipos, también motivados por la inflación galopante de EE.UU. Pero, como la economía de la Eurozona, la economía americana también está notando una caída. La semana que viene la Fed decidirá sobre una subida de tipos de 75 puntos básicos, o eso espera el mercado ahora mismo. La verdad es que mucho está ya descontado por el EUR/USD. El posicionamiento en los contratos de futuros del EUR/USD, los grandes especuladores están cortos unos 62.000 contratos, según el informe semanal del CFTC a día de hoy 26 de Julio 2022. Esto no se ha visto desde hace mucho tiempo, otra señal de que estamos en un extremo en posicionamiento.

Fuente: CMC Markets – EUR/USD

Análisis Técnico del par EUR/USD

El EUR/USD tocó recientemente la paridad y ha conseguido rebotar desde ahí. Vemos el inicio de una tendencia alcista, no sólo por el soporte de la paridad si no por el posicionamiento extremo del que hemos hablado antes. Esta tendencia alcista viene delimitada por la media móvil de 5 días. Mientras no cerremos en diario por debajo de esa media podemos decir que seguimos en una tendencia alcista. Resistencia lo vemos en 1,0354 y soporte en la paridad. En cuanto a indicadores, vemos el ROC de dos días en la parte superior y el RSI de 14 en la inferior. Ambos están en tendencias alcistas, delimitadas por la directriz. Esto es muy buena señal ya que nos está diciendo el que ‘momentum’ a corto y a largo plazo es alcista. Se debe tener cuidado con establecer posiciones cortas en un mercado como este tan sobre extendido a la baja.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre divisas, tales cómo EUR/USD, EUR/GBP o GBP/USD.

Par de divisas Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 EUR/JPY 1,5 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 GBP/USD 0,9 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 USD/JPY 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 EUR/GBP 1,1 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.

Alfredo Pardo - Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.