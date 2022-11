Endesa: Un valor alcista barato con buen dividendo

Las acciones de la segunda mayor empresa de generación eléctrica de España se desplomaron más de un 6% el pasado miércoles 23 de noviembre tras la actualización de su plan estratégico para el 2023-24. Los analistas de JPMorgan afirmaron el pasado 23 de noviembre que los objetivos para 2022-25 son “decepcionantes” en comparación con sus expectativas, con un beneficio neto para 2023 de 1.400-1.500 millones de euros. Además, en la presentación estratégica de la compañía del 23 de noviembre, la empresa confirmaba que el impuesto español sobre las eléctricas disminuirá los beneficios y aumentaría la deuda en los años venideros. Se espera que el beneficio neto ordinario esté entre 1.400 millones - 1.500 millones en 2023 y 1.700 millones – 1.800 millones en 2024. Endesa también espera que la deuda neta aumente hasta los 11.600 millones – 12.100 millones en 2025 con un impacto del impuesto especial de 500 millones en dos años. Pese a ello, Endesa prevé repartir dividendos de 5.400 millones hasta 2025, un ‘pay-out’ del 70% del beneficio neto. Actualmente tiene una rentabilidad por dividendo del 6%.

A continuación, analizamos el valor actual de las acciones de Endesa. Para ello vamos a crear un modelo ‘DCF’ para saber cuál es el valor intrínseco de la empresa y después vamos a ver el gráfico.

Análisis fundamental de Endesa

Lo primero que debemos saber es que Endesa es una ‘utility’ o empresa de servicios públicos. Estas empresas están altamente reguladas, lo que significa que no pueden cobrar lo que quieran por sus servicios. Esto para el inversor puede considerarse en algunos casos como una desventaja. Sin embargo, lo bueno de una empresa de servicios públicos es que es relativamente estable aunque haya recesiones y puede ser una buena opción para diversificar nuestra cartera. Como podemos observar, sus ingresos se mantienen relativamente estables en los 20.000 millones de euros durante todos los años que analizamos, desde 2012 hasta 2021. El margen operativo también se mantiene estable alrededor del 10% en los últimos años.

Por otro lado, debemos estimar los ingresos futuros a cinco años. Vamos a ser conservadores y asumir que los ingresos crecerán al mismo ritmo que la tasa de inflación experimentada hasta el momento, un 2% anual. Si esto fuera así, estaríamos hablando de unos ingresos de 23.186 millones en 2026. Es razonable asumir que el margen operativo se mantendrá más o menos igual que en el pasado, utilizaremos un 10% como nuestro margen operativo estimado para los siguientes cinco años. Esto nos daría un beneficio operativo de 2.319 millones en 2026, que descontado al WACC o coste de capital medio ponderado, se quedaría en 1.439 millones; asumiendo que utilizamos un WACC del 10%. Finalmente tenemos que calcular el valor terminal de la empresa, o el valor después de esos cinco años que hemos estimado. El valor terminal de Endesa es de 29.561 millones. A esto le sumamos el valor de los cinco años estimados y obtenemos 37.981 millones como valor intrínseco total de la empresa. Con 1.059 millones de acciones en circulación, nos arroja un valor intrínseco por acción de 35,87€. Esto es más de un 100% más del valor actual de las acciones en el mercado.

Análisis técnico de Endesa

Lo primero que vemos en el gráfico es el nivel clave de los 17€. Este nivel ha servido de soporte y resistencia en numerosas ocasiones. Después, vemos que el precio está en una tendencia alcista delimitada por la directriz dibujada en el gráfico. Podemos ver que el precio se está acercando a dicha directriz y puede que sirva de soporte. Vemos también que está cotizando por encima de la media móvil de 50 día, indicando que la tendencia es alcista por el momento. En cuanto a indicadores, vemos el ROC de 10 días, el primer indicador empezando por arriba. El ROC nos indica la inercia del activo. Ahora mismo tenemos una inercia ligeramente positiva aunque hemos estado viendo una divergencia bajista en este indicador desde el 27 de octubre hasta hoy. Después tenemos el RSI de 14 días. Este indicador rompió la tendencia alcista con una consolidación por encima del nivel de sobre-comrpa del 70%. Esto nos indicaba que el precio había subido demasiado rápido y no era sostenible. Ahora estamos viendo caídas porque el precio estaba demasiado sobrecomprado. Por último, vemos el histograma del MACD que es simplemente la diferencia entre la línea de señal del MACD y su media móvil. Al igual que el ROC, nos ha estado marcando una divergencia bajista durante varios días y por fin estamos viendo esas caídas. Es muy importante que no perdamos el nivel de los 17€ si queremos ver más subidas.

