Empleo EEUU (14:30h) es dato de alto impacto. Niveles y escenarios para S&P 500, Bonos y EUR/USD

El consenso de mercado espera +185.000 puestos de trabajo y +0,3% mensual en ingresos laborales

El informe laboral de EEUU de enero que se publica hoy a las 14:30h pone el broche a la semana. El dato es calificado de alto impacto en todas las agendas económicas pues condiciona la política económica del Gobierno y la monetaria de la Reserva Federal. Una desviación acusada respecto a lo esperado por el consenso puede provocar giros a corto plazo o rupturas de niveles en las principales bolsas, bonos y/o divisas.

Dentro del informe laboral, el mercado pone el foco en la creación de puestos de trabajo o payrolls y en la tasa de desempleo. El consenso recogido por Thomson Reuters (TR) espera que se creen 185.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo quede en el 3,6%. Dentro del informe, y debido a la preocupación por los efectos de segunda ronda en la inflación, los ingresos laborales por hora han ido adquiriendo protagonismo. Para esta partida, el consenso TR espera un crecimiento del +0,3% mensual y del +4,3% en términos interanuales.

El mercado laboral esta fuerte, aunque creciendo a menor ritmo, y lejos de la debilidad que espera la Fed

Si se cumplen las previsiones, podríamos decir que estamos ante un informe laboral sólido: se crea empleo con subidas de salarios y una baja tasa de desempleo. La única pega, por poner algo, es que se reduce el ritmo de creación de empleo. 185.000 puestos, es el más bajo de los últimos 24 meses.

Las últimas referencias que hemos ido conociendo (peticiones semanales de desempleo, encuesta ADP y componente de empleo en el ISM de manufacturas, el de servicios se publica hoy a las 16:00h) marcan una moderada debilidad. Aunque muy lejos de la debilidad más acusada que está esperando la Reserva Federal para 2023: en sus últimas estimaciones económicas realizadas en diciembre esperaba que aumentase la tasa de desempleo hasta el 4,6% en el año actual.

Posible impacto en el mercado

El temor a la inflación podría revivir si el informe laboral es más fuerte de lo esperado, es decir, creación de empleo e ingresos laborales por encima de consenso. En este caso, podría reactivarse las caídas en precios de bonos (repuntes en tipos) que podrían lastrar a las bolsas. El USD ganaría fuerza en estas circunstancias.

Un dato más débil lo esperado, creación de empleo e ingresos laborales por debajo de consenso, sería bien recibido por los bonos que verían como se van quedando atrás los problemas de segunda ronda en la inflación y podrían actuar de refugio ante el temor a una desaceleración económica. Sin embargo, la reacción de USD y bolsas, no estaría clara, pues existiría información contradictoria: menor inflación y menor crecimiento.

EUR/USD mantiene estructura alcista de corto plazo con zona de soporte en 1,0802 / 1,0766

El CFD sobre EUR/USD busca consolidar por encima del anterior máximo establecido en 1,0929. La dinámica alcista que parte de mínimos de año no debería sufrir mientras el cruce se mantenga por encima de la zona 1,0802 / 1,0766 que es aproximación de directriz alcista de corto plazo. Por la parte superior, la siguiente resistencia se encuentra en 1,1185 que es máximo de MR22.

Las Notas a 10 años están en rango: techo en 116,083 y suelo en 114,760

El CFD sobre las Notas a 10 años, US T-Note 10 YR, llevan 15 sesiones en rango. El techo está en 116,083 que es máximo anual y aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. El suelo y primer nivel de soporte establecido en 114,760. La ruptura del rango podría marcar la tendencia a corto plazo.

El S&P 500 está superando el máximo de diciembre y resistencia situado en 4.141

El CFD sobre el S&P 500 mantiene la dinámica alcista con la que comenzó el año y comienza a superar el máximo de diciembre situado en 4.141 puntos. Una consolidación a cierre semanal por encima de este nivel deja al precio sin resistencia hasta 4.325 que es máximo de agosto de 2022. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte se encuentra en 3.993 puntos que es mínimo de la semana actual.

