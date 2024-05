Empleo (14:30h) e ISM de servicios (16:00h) de EEUU deciden si el rebote en Nasdaq y S&P 500 se afianza

Los excesos de los índices bursátiles se han ido purgando de forma gradual en las últimas semanas.

Se han reducido / desaparecido los altos niveles de sobrecompra. Los osciladores de precios clásicos (MACD, RSI y Estocástico) han salido de zona de sobrecompra y se han adentrado en zona de sobreventa con datos diarios. Mientras tanto, la distancia a las medias móviles simples de largo plazo o MMS (200) se ha reducido, señalando una menor sobrecompra.

La alta complacencia de los participantes ha disminuido. Las últimas tres encuestas semanales de la American Association of Individual Investors (AAII) señal que, entre los inversores minoristas, el porcentaje entre alcistas y bajistas se encuentra bastante equilibrado. El Índice de gestores activos NAAIM se encuentra ha corregido con fuerza en las últimas semanas y se encuentra en mínimos anuales.

El posicionamiento alcista extremo se ha replegado. La volatilidad (Volatility Index – May 2024) intentan estabilizarse por encima de los 15 puntos. Mientras tanto el número de opciones put es similar al número de opciones call o alcistas, los ratio put/call se equilibran, señalando que las coberturas comienzan a aumentar.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 03/05/24

A más corto plazo, los índices se han estabilizado después de establecer un mínimo en abril (16.970 en US NDAQ 100 y 4.926 puntos en US SPX 500) y los osciladores de precios como el MACD comienzan a superar a su señal y girarse al alza por debajo de su banda cero o neutral. Una señal que, desde una perspectiva técnica, suele utilizarse para incorporarse a las tendencias alcistas de fondo o de largo plazo.

La señal de giro al alza comenzaría a consolidarse si los índices son capaces de recuperar las primeras resistencias: los 17.820 puntos en US NDAQ 100 y los 5.143 en US SPX 500.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 03/05/24

En este contexto, gran parte de que la posible señal de compra en el oscilador MACD se active depende de la reacción de los índices a dos referencias macro de alto impacto en EEUU que se conocerán en esta tarde: a las 14:30h informe laboral y a las 16:00h ISM de servicios.

En ambos casos se esperan referencias fuertes en términos de actividad. El informe laboral de abril podría dejar una creación de 243.000 puestos de trabajo y tasa de desempleo estable en el 3,8%. El ISM de servicios podría repuntar hasta los 51,8 puntos que sería el decimosexto mes consecutivo en zona de expansión.

El mercado vigilará también de cerca los componentes que miden la inflación y que podrían amargar el intento de recuperación a corto plazo de las bolsas si sorprenden al alza y vuelven a provocar un repunte de tipos interés. Los ingresos laborales podrían crecer al 4,1% interanual, señalando presiones inflacionistas por el lado de los salarios, que podrían traducirse en un crecimiento de los servicios, el ISM de precios del sector servicios se espera que continúe en zona de expansión, en los 53,5 puntos.



