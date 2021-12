El susto de Ómicron y el cambio en Inditex

El viernes 26 de noviembre tuvimos una jornada de infarto en las bolsas. El IBEX 35 cayó más de un 5% al cierre. Esto se debe a la nueva variante sudafricana de coronavirus, ómicron. La percepción popular nos hace pensar en el temor de nuevos encierros y cierre de fronteras. El estado anímico de los mercados parece que se está recuperando, pero ¿qué pasó realmente?

Este viernes pasado tuvimos 3.220 casos de ómicron en Sudáfrica. Ómicron tiene más de 50 mutaciones en su genoma y se ha clasificado como “variante de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación es la categoría más alta dentro del listado de variantes de covid creado por esta organización. Sin embargo, todavía no hay ninguna prueba de que esta mutación aumente las hospitalizaciones ni las muertes. Aun así el IBEX 35 se ha tomado a mal esta noticia y ha corregido bruscamente. Esto es lo normal en los mercados donde existe una tendencia alcista, vemos correcciones bruscas que luego se recuperan en unos días. Por el contrario en tendencias bajistas, vemos correcciones al alza muy bruscas para luego continuar en la dirección de la tendencia inicial. Según la información pública disponible, por lo visto, los test PCR y de antígenos sí sirven para detectar ómicron y las vacunas actuales sirven para reducir el riesgo de hospitalización y de muerte. No podemos hablar del IBEX sin hablar de Inditex que cayó más de un 6% al cierre al conocerse la noticia de que Pablo Isla sería sustituido por Marta Ortega Pérez en la cúpula de Inditex. ¿Qué está pasando en el IBEX 35 ahora mismo? Lo vemos en el siguiente gráfico.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Este es el gráfico diario del IBEX 35. Como podemos observar, parece que estamos en una consolidación entre 8.280 y 9.230. También podemos ver la caída del pasado viernes que nos llevó al soporte de los 8.280. El RSI(14) lo vemos en 33,50% que es ligeramente por encima del nivel de sobre-venta en el 30%. Lo más probable es que tengamos un movimiento al alza hasta por lo menos la mitad de la consolidación que hemos mencionado a medio plazo. A corto plazo podríamos ver una prueba del soporte de los 8.280 puntos. A más largo plazo, podríamos ver el cierre del hueco bajista que dejamos el viernes. La media móvil de 50 días se encuentra por encima del precio, indicando que la tendencia a medio plazo es bajista. Para nuestra operativa podríamos operar en largo alrededor de estos niveles mientras el precio de apoya en el soporte de 8.280 puntos con un stop-loss ligeramente por debajo de este nivel. Para una operativa en corto, hemos de tener cuidado con vender en corto si hacemos un test de ese soporte ya que podríamos ver un barrido de los stop-loss por debajo de este nivel para después recuperarse repentinamente. Por ello, si tuviesen posiciones en corto deberán establecer las correcciones al alza pero siempre por debajo de los 8.280 puntos.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Aquí vemos el gráfico diario de Inditex. Podemos apreciar una resistencia clave en los 32,50€, la cual no ha podido superar por el momento. También podemos ver la tendencia alcista marcada por la directriz que llevamos viendo desde agosto 2020. Una directriz que hemos roto a la baja en los últimos días. Una corrección al alza es probable, incluso deseable antes de poder tomar posiciones en corto. El RSI(14) lo vemos en el 38,14%, esto es ligeramente por encima del nivel de sobre-venta en 30%. Además, vemos que lleva una tendencia bajista marcada por la directriz. Por el momento el ‘momentum’ o la fuerza del precio es negativa y posiciones largas sólo se deberían tomar para aprovechar un pequeño rebote a corto plazo. A medio/largo plazo, podríamos tomar posiciones en corto cuando veamos un rebote en el precio a niveles de los 30€. La media móvil de 50 días se sitúa por encima del precio, indicando que estamos ante una tendencia bajista a medio plazo. En definitiva, podemos establecer posiciones largas a estos niveles buscando los 30€ o podemos esperar un rebote hasta ese nivel y posicionarnos en corto con un stop-loss ligeramente por encima de ese nivel y un take-profit en los 26€.

Alfredo Pardo – Sales Executive



