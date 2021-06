Según varios analistas como Jeff R. Currie, Head of Commodities Research en Goldman Sachs, “en términos de tratar de descarbonizar el mundo, la única forma de hacerlo es a través del cobre. Realmente no hay nada más que puede conducir electricidad tan bien”. Esta es la tesis principal por la cual los analistas están bautizando esta subida reciente en el cobre como un nuevo ‘superciclo’, como el que ocurrió en esta misma materia prima entre 2003 y 2012. La realidad es que no solo el cobre ha aumentado de precio drásticamente, el acero, la madera y el paladio todos han aumentado de precio significativamente. Esto se debe a que se espera una mayor inflación en los años venideros y los inversores se protegen comprando materias primas.

No existe una definición exacta de lo que es un ‘superciclo’, pero suelen ocurrir por un aumento estructural de la demanda que lleva al precio a cotizar por encima de su media a largo plazo entre 10 y 35 años. En el caso del cobre esa demanda se está produciendo por la necesidad de conversión a economías más sostenibles en cuanto al medio ambiente se refiere. El hecho es que no se está creando la oferta con suficiente rapidez como para abastecer la demanda. Ivan Glansenberg de la empresa Glencore afirmó al Financial Times el 8 de junio de 2021 que se necesitaría el precio del cobre en $15.000 por tonelada para animar más inversión en minas del metal.

Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que estemos ante un ‘superciclo’ del cobre. Algunos afirman que la subida del precio del cobre incentivará la busca de metales alternativos como es el aluminio. La empresa Tirupati Graphite está desarrollando una especie de aluminio que tiene propiedades de conductividad de la electricidad parecidas a las del cobre. La empresa está trabajando con Rolls-Royce para reemplazar el cobre en sus motores por ese material.

A pesar de esto el panorama para el mercado del cobre es positivo. Este mercado tiene que doblar su tamaño antes del 2040 si el mundo quiere cumplir con los objetivos marcados en el acuerdo climático de París. Goldman Sachs ve un déficit de unas 8,2 toneladas antes del 2030 y cada vez es más complicado encontrar proyectos de minería de cobre en territorios seguros.

Pero las empresas de minería de cobre aprendieron su lección en el último ‘superciclo’ del cobre. Después de gastarse millones en proyectos demasiado ambiciosos que no resultaron rentables, estas empresas ahora son más conservadoras devolviendo el dinero de los accionistas en forma de dividendos. Los inversores ya no se fían de estas empresas después del gasto sin control que realizaron en el último ‘superciclo’. Esto creará reticencia en los inversores para invertir en empresas en las cuales ya se quemaron la última vez.

Por otro lado, se teme que la subida de la inflación cause un aumento en los tipos de interés de los bancos centrales. Esto podría ser un jarrón de agua fría para el mercado del cobre, ya que, a mayor tipo de interés, mayor es el incentivo para los inversores de vender cobre y comprar otros activos. Esto se debe a que, si suben los tipos de interés, el dólar americano se fortalecería y así el cobre que está denominado en dólares se debilitaría. Cuando se fortalece el dólar, el cobre se encarece en otras divisas y esto afecta a la demanda de manera negativa ya que es más caro comprar el metal divisas distintas al dólar estadounidense.

Fuente: Velas diarias periodo 6 meses cobre, gráfico de la plataforma Next Generation.

En cuanto a lo técnico se refiere, el gráfico presenta una clara tendencia alcista delimitada por la media móvil de 50 periodos (en rojo). Sin embargo, el RSI situado en un nivel alrededor del 48,34 % está indicando una clara divergencia bajista, demostrando que el ‘momentum’ del precio se está debilitando. También hemos de tener en cuenta que en una tendencia alcista fuerte, como es el caso de este mercado, no debemos prestar demasiada atención a las divergencias bajistas en el RSI ya que se producirán numerosos ejemplos durante la tendencia sin tener ninguna importancia

Alfredo Pardo – Sales Executive CMC Markets



