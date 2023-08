El rebote en bolsas y euro en manos de los PMIs flash de agosto

PMIs flash de Europa: el índice compuesto en zona de contracción

Antes de los resultados de NVIDIA (miércoles a cierre de sesión) y de las declaraciones de los banqueros centrales en el simposio de Jackson Hole (a partir del jueves), el miércoles por la mañana se publican los PMIs adelantados o flash de AGO23 en Europa que son calificados de datos de alto impacto en las agendas económicas.

A las 9:15h PMIs de Francia, a las 9:30h PMIs de Alemania, y a las 10:00h PMIs de Europa. Reino Unido publica a las 10:30h y EEUU a las 16:00h.

Eventos económicos de alto y medio impacto para países Europa y EEUU para el miércoles 23 de agosto extraídos de la agenda económica de Thomson Reuters

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/08/23

Según el consenso de Thomson Reuters, para el conjunto de Europa, se espera una caída en ambos componentes (servicios hasta el +50,5 puntos y manufacturas hasta el +52,6 puntos) que llevarían al índice compuesto hasta los 48,5 puntos, nivel más bajo desde NOV22, y segundo mes consecutivo en zona de contracción, por debajo de los 50 puntos, señalando que la debilidad económica se está acentuando en el 3T23.

Las bolsas Europa y el EUR rebotan a corto plazo desde niveles próximos a la MMS (200)

Las bolsas europeas se encuentran rebotando después de aproximarse o apoyarse en referencias técnicas importantes. En el caso del Alemania 40, la zona de soporte 15.466 / 15.454 es base del movimiento lateral desarrollado en los últimos meses y puede utilizarse como aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones o MMS (200). Para el Euro 50, la zona de apoyo comprendida entre 4.197 y 4.174, también es suelo de movimiento lateral y aproximación de la MMS (200).

Gráfico diario de Alemania 40 extraído de Next Generation de CMC Markets a 22/08/23

El EUR/USD también se encuentra en modo rebote a corto plazo después de marcar un mínimo reciente en 1,0845 que se encuentra próximo al mínimo de JUL23 situado en 1,0833 y a la MMS (200) que cotiza en torno a 1,0797.

Gráfico diario de EUR/USD extraído de Next Generation de CMC Markets a 22/08/23

Una sorpresa positiva en las encuestas empresariales PMIs (datos mejor a lo que espera el consenso de TR) podrían ayudar a consolidar el rebote en EUR que tiene primera resistencia en 1,0943 y en índices de bolsa (la primera resistencia en Alemania 40 se sitúa en 15.779 puntos). Por el contrario, si los PMIs sorprenden negativamente, el rebote a corto plazo en EUR e índices de bolsa podría resentirse.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.