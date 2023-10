El rebote de bonos y bolsas en manos del IPC de EEUU

Inflación SEP23 en EEUU (jueves a las 14:30h) es dato de alto impacto

La inflación sigue siendo el foco de atención pues es la causa de que los tipos de interés se encuentran en niveles elevados. En este contexto se publica el IPC de EEUU SEP23 el jueves a las 14.30h y es calificado de dato de alto impacto en todas las agendas económicas. Un dato que, tiene capacidad para cambiar las dinámicas de corto plazo o provocar rupturas de soportes o resistencias importantes.

El consenso de mercado de Thomson Reuters espera que el IPC baje tanto en tasa general, desde el 3,7% hasta el 3,6% interanual, ia, como en la tasa subyacente, desde el 4,3% hasta el 4,1% ia.

Inflación general (azul) y subyacente (roja) en EEUU tasa interanual junto con tipo de interés efectivo real de la Reserva Federal (verde)

Datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y Board of Governors (Fed), y gráfico extraído de la de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, fred.stlouisfed.org

La Fed suaviza el tono y la tensión disminuye: bonos y bolsas rebotan con el USD depreciándose

Miembros del FOMC han salido a suavizar el tono ante el fuerte repunte de tipos de interés en los plazos largos de los soberanos que afecta a los tipos hipotecarios y a los bonos corporativos. Las condiciones de financiación se están tensionando y la política monetaria podría ser excesivamente restrictiva sin ser necesario mayores subidas en el tipo de intervención.

De hecho, el mercado de futuros de Fed Funds descuenta con una alta probabilidad, del 86,4% y del 72,4%, que se mantendrán los tipos de interés en la dos últimas reuniones que quedan para acabar el año; 1 de noviembre y 13 de diciembre.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 11/10/2023

Tras las declaraciones, la calma vuelve al mercado: los bonos consiguen frenar el desplome y las bolsas vuelven a rebotar. Si nos fijamos en los gráficos del documento, el oscilador MACD cruza al alza a su señal desde niveles de sobreventa elevados.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 11/10/2023

Posible reacción del mercado al dato de IPC

Una Fed que considera que las actuales condiciones financieras son suficientemente restrictivas, podría ser más permisiva si las lecturas de inflación no bajan tanto como espera el mercado. Esta circunstancia hace pensar que el rebote en los precios de los bonos y las bolsas podría no verse dañado si el dato de inflación quedara en línea con lo esperado.

Por otro lado, el rebote podría ganar momentum si los datos de inflación sorprenden positivamente y bajan más de lo esperado (por debajo del 3,6% para la general y / o del 4,1% para la subyacente).

Por el contrario, si la sorpresa es negativa en los datos de inflación (vemos que la tasa general vuelve a repuntar y/o que la subyacente no retrocede) el rebote correría peligro pues la Fed podría verse obligada a subir tipos, pese a que considere restrictiva la actual política monetaria.



