El rumor de suavización de la política de “Covid cero” activa el rebote en la bolsa de China. Realizamos un análisis técnico del movimiento.

La política “Covid cero” es una losa sobre la economía

La política China de “Covid cero” está actuando como una losa sobre el país que más ha dinamizado el comercio mundial en las últimas décadas. El cierre de sus fronteras desde que comenzó la pandemia y el cierre parcial de zonas del país para atajar brotes puntuales provoca una ralentización de la economía que ha quedado plasmada en su balanza comercial. Las exportaciones se estancan en los niveles más bajos de los últimos años y la subida de las materias primas impulsa al alza las importaciones. Un impacto que finalmente queda reflejado en las encuestas empresariales PMI de manufacturas (Caixin y NBS) que llevan desde que comenzó el año oscilando en torno a los 50 puntos que es la barrera que separa la expansión de la contracción económica.

El rumor de levantamiento de restricciones provoca un fuerte rebote en la bolsa

En este contexto, la sensibilidad de los agentes económicos y participantes del mercado frente a una posible reducción en las restricciones de la política sanitaria es muy elevada. Así lo percibe el mercado y las noticias sin confirmar frente a un posible levantamiento de las restricciones provoca un fuerte rebote en las bolsas. Analizamos el movimiento desde un punto de vista cuantitativo y gráfico de los CFDs sobre índices bursátiles en China que disponemos en CMC Markets: Hong Kong 50 y Hong Kong China H-50 que presentan una alta correlación pero diferentes niveles de precios.

El rebote gana cuerpo y viene respaldado por aumento en volumen

Lo primero es confirmar que estamos ante un rebote. Un rebote es una recuperación del precio a corto plazo dentro de un fondo bajista que podemos identificar con unas simples directrices bajistas que unen máximos y mínimos decrecientes.

El rebote está ganando cuerpo a medida que se superan niveles técnicos de corto plazo. En el caso del CFD sobre Hong Kong 50 la zona comprendida entre 16.121 / 15.835 que es aproximación de la directriz bajista que ha guiado la caída desde los máximos de agosto. En el caso del CFD sobre Hong Kong China H-acciones esta primera zona de resistencia equivale a 5.450 / 5.402 puntos.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 04/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Los osciladores activan señales de compra con divergencias alcistas

El movimiento tiene solidez en el sentido de que viene respaldado por un fuerte incremento en el volumen de contratación. En el CFD sobre Hong Kong China H-acciones se puede apreciar como la media de volumen de 5 sesiones en gráfico inferior repunta frente a media de 20 sesiones.

De forma paralela aparecen divergencias alcistas en osciladores de precios como el RSI (14) (en gráfico superior) y se activan señales de compra como en el oscilador MACD (12,26,9) (línea roja por encima de línea discontinua azul en gráfico inferior). Un giro al alza que parte de niveles de alta sobreventa (ver la lejanía del oscilador MACD frente a su banda 0).

Las primeras resistencias a las que se enfrenta el rebote son menores y la situamos en 5.787 para el CFD sobre Hong Kong China H-acciones y en 16.869 para el CFD sobre Hong Kong 50.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 04/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico



