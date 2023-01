El rango del Dax, Ibex y Nasdaq puede dinamitar: hay macro y resultados empresariales importantes

La neutralidad a corto plazo se va a poner a prueba

Dax, Ibex y Nasdaq se han estancado después de un fuerte comienzo de año. Las principales bolsas se desplazan en lateral en las últimas sesiones aumentando un poco los niveles de volatilidad o los rangos de variación diaria. De esta manera, la sobrecompra abultada comienza a reducirse de forma gradual y la neutralidad pasa a convertirse en la opción mayoritaria: el 65,7% de las acciones del Ibex 35 se encuentran en niveles neutrales según el oscilador estocástico, el 70,0% en el caso del Dax 40 y, para finalizar, el 71,0% si hablamos del Nasdaq 100.

Porcentaje de acciones del Ibex 35, Dax 40 y Nasdaq 10 que presentan sobrecompra, sobreventa o neutralidad en función al oscilador Estocástico con datos diarios / Pulsa para ampliar

La agenda viene cargada de catalizadores para romper el movimiento

A nivel macroeconómico destacamos en primer lugar a las primeras encuestas empresariales de 2023: los PMIs flash o preliminares de Europa, Alemania, Francia, UK y USA (martes) junto con el Ifo Alemán (miércoles). El jueves se publicará el PIB del 4T22 de EEUU para el que se espera un crecimiento del +2,6% en tasa trimestral anualizada.

La semana finalizará con el dato estrella que el Deflactor del Consumo personal (PCE) de EEUU de DIC22 para el que se espera una subida del +0,1% mensual (m) respecto al +0,2% m experimentando en NOV22: este es el dato más seguido por la Fed para medir la inflación y podría continuar moderándose según consenso de Thomson Reuters. También, el viernes se conocerán los Ingresos Personales de EEUU de DIC22 para los que se espera una subida del +0,2% mensual y que son una buena vara de medir los efectos de segunda ronda en la inflación.

En cuanto a la temporada de resultados empresariales señalar que esta semana es decisiva: presentan 104 compañías del S&P 500 que representan un 33,4% del peso del índice. Las compañías de mayor capitalización que rinden cuentas son; Microsoft, Johnson & Johnson y Danaher (martes); Tesla, ASML y Abbot, AT&T (miércoles); Visa, Mastercard y Comcast (jueves); el viernes presentarán Chevron y American Express.

El CFD Alemania 40 se adentra en rango a medida con un volumen en retroceso

El CFD Alemania 40 se encuentra estancado dentro del rango comprendido entre 14.904 y 15.271 puntos. El volumen retrocede y el Oscilador Estocástico cede posiciones aunque todavía continúa en zona de sobrecompra. La ruptura del rango estrecho reciente puede marcar dirección. Si se decanta por perder la base del lateral, el siguiente soporte lo situamos en 14.385 que es aproximación de directriz alcista que parte de mínimos de 2022. Si rompe la parte alta del lateral, la siguiente resistencia está en 15.735 puntos que es máximo de FEB22.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 23/01/23

El Ibex 35 continúa pegado a zona de resistencias

El CFD España 35 se ha frenado a la altura de la zona de resistencia intermedia comprendida entre 8.912 y 8.991 puntos que son máximos de mayo y junio del año pasado. El oscilador Estocástico continúa en zona de sobrecompra y el primer nivel de soporte se sitúa en 8.725 puntos que es el mínimo de la semana pasada.

Gráfico diario de CFD España 35 con con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 23/01/23

El Nasdaq 100 estancado en la mitad del lateral de los últimos meses

El CFD US NDAQ 100 se desplaza dentro del rango estrecho comprendido entre 11.248 y 11.962 puntos. Un estancamiento a corto plazo que se produce en la mitad del movimiento lateral desarrollado en los últimos meses. La ruptura de este rango estrecho podría decantar la balanza. Por encima de 11.692 puntos, la siguiente resistencia está en 12.212 puntos. Por debajo de 11.248, no habría soporte hasta la zona de mínimos de 2022 comprendida entre 10.675 y 10.431.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con con volumen y Estocástico (14,3,3) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 23/01/23

