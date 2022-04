El precio de las criptomonedas sube y también lo hace su popularidad

El precio de los criptoactivos (criptos) subía esta última semana después de conocer varias noticias positivas. Malasia ha decidido el 21 de marzo 2022, evaluar las criptos como moneda oficial secundaria. Zahidi Zainul Abidin, el ministro de comunicaciones, pidió al parlamento el lunes pasado que se aceptara el Bitcoin y otras criptos además del ringgit malayo. Malasia podría ser el segundo país, después de El Salvador, en aceptar pagos con criptomonedas. Por otra parte, Tailandia ha prohibido el pago con criptos en todo el país empezando desde el 1 de abril. Esto parece no haber afectado al precio de las criptos que cotizaban el martes pasado con subidas del 3% en el caso del Bitcoin.

Las criptomonedas cómo activo refugio

Los criptoactivos han demostrado estar correlacionados con otros activos de riesgo como pueden ser las acciones. Esto significa que cuando existen conflictos en el mundo, como puede ser la guerra en Ucrania, las acciones y las criptos caen en valor. Esto podría cambiar con las sanciones que se le están imponiendo a Rusia por parte de la UE y EE.UU. Podríamos ver subidas en las criptos por la demanda de los multimillonarios y empresas rusas para evitar las sanciones, al no estar por el momento regulados.

La presidenta del BCE ha afirmado el 22 de marzo 2022 que individuos y empresas están utilizando las criptomonedas para evitar estas sanciones. El volumen visto en el rublo contra las criptos está en máximos no vistos desde 2021, afirmó Christine Lagarde el pasado martes. Las medidas tomadas por la UE y EE.UU intentan limitar la habilidad de Rusia para hacer negocios en dólares y otras divisas. Estas sanciones afectan a grandes bancos y a la élite rusa, llevando a concluir que las criptos serán utilizadas para evitar estas sanciones. El miembro ejecutivo del BCE, Fabio Panetta, avisó que las criptos eran una manera de evadir estas sanciones.

Riesgo de sanciones por parte de la FCA y la CNMV

Por otra parte, la “Advertising Standards Authority (ASA), regulador de la actividad publicitaria del Reino Unido, confirmó hace unas semanas que ha dado un aviso a 50 empresas de criptos por publicidad engañosa. Esto tiene como consecuencia que sean reportadas a la Financial Conduct Authority (FCA) si no cambian su publicidad. En España, la CNMV emitió una nueva normativa al respecto (Circular 1/2022, de 10 de enero, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión) y que tiene por objeto dictar las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria sobre criptoactivos.

La cripto Cosmos subió más de un 8% el pasado lunes. Técnicamente, ha formado un hombro-cabeza-hombro invertido, una señal de que se esperan subidas próximamente. El objetivo de este H-C-H está en los 44$, resistencia marcada el 17 de enero.

CMC Markets a parte de tener las criptos más conocidas, también acaba de añ adir ‘altcoins’ o las criptos alternativas como, por ejemplo, Algorand, Avalanche, Cosmos, Polkadot, y Uniswap.

Análisis técnico de Ethereum Classic: Momentum alcista

Aquí vemos el gráfico diario de Ethereum Classic. Lo primero que vemos es la tendencia bajista que comenzó a principios de noviembre 2021 y duró hasta que formamos un triángulo simétrico a finales de enero 2022. Este triángulo simétrico rompió recientemente al alza, mostrando su ‘momentum’ alcista. El precio ha pasado de cotizar por debajo de la media móvil de 50 días cuando estaba en una tendencia bajista, a cotizar por encima de esta media cuando rompió al alza el triángulo. El indicador RSI(14) también formó un triángulo a principios de febrero como vemos en el gráfico superior y rompió al alza. Ahora estamos en una situación de sobre-compra según el indicador RSI(14), ya que nos está mostrando un valor por encima del 70%, concretamente el 80,14%. Esto nos puede dar a entender que viene una corrección en el futuro próximo, pero también hemos de tener en cuenta el extraordinario ‘momentum’ que existe en este activo ahora mismo. Ponernos en contra de este ‘momentum’ sería como intentar parar un tren con nuestra manos. Por eso una posible estrategia sería esperar a un retroceso y posicionarnos en largo con un stop-loss ajustado y un take-profit alrededor de los 60$, máximo que vimos el 9 de noviembre 2021. Otra manera de operar en este activo sería esperar que el precio cayera hasta la media móvil de 50 días y entrar en largo alrededor de esa media, utilizando un stop-loss dinámico para ir acumulando beneficios paulatinamente.

