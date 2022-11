El pico en la inflación en EEUU puede quedar atrás. Posible impacto en bonos y bolsa

El consenso de mercado espera una suave caída en la inflación

El dato de IPC de EEUU que se publica el jueves a las 14.30h. El consenso de mercado recogido por Thomson Reuters a 10 de NOV22 espera una moderada reducción: desde el +6,6% hasta el +6,5% en tasa interanual (ia.) para la subyacente y desde el +8,2% hasta el +8,0% ia. para la general. Una caída simultánea en ambas cifras que no se experimentaba desde abril de este año y la quinta consecutiva en el caso del dato general después de alcanzar un pico en el 9,00% ia. en junio de este año.

El petróleo consolida por debajo de resistencias clave y ayuda a suavizar el crecimiento de la inflación

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Bureau of Labor Statistics US

La desaceleración en el crecimiento de la inflación encaja con una caída en el precio de las materias primas que, en su conjunto, han cedido posiciones con intensidad en los últimos meses del año. Un ejemplo lo tenemos en el CFD sobre el Petróleo Crudo West Texas que lleva varios meses cotizando por debajo de su media móvil simple de 200 sesiones y muy alejada de la zona de máximos anuales comprendida entre 123,97 y 131,83 USD por barril. Más pegados a la situación actual nos encontramos con el precio a un paso de resistencias importantes, zona 98,11 / 93,48, con sobrecompra en oscilador estocástico (14,6,3) que perfila divergencias bajistas.

Las Notas a 10 años reciben al dato con divergencias alcistas y en soportes clave

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

La moderación en la inflación en octubre podría extenderse a los próximos meses si atendemos a los componentes de expectativas. La última encuesta de Confianza de los Consumidores de la Universidad de Michigan de OCT22 deja las expectativas de inflación en el +4,8% para este año y en el +2,9% para los próximos 5 años. Por otro lado, las TIPS o bonos ligados a la inflación cotizan una inflación a 5 años del 2,39% según la Reserva Federal Bank of St. Louis.

Si se confirma el pico en inflación, la Reserva Federal podría suavizar el tono tensionador y favorecer que los bonos avanzasen en la construcción de un suelo. En el caso del CFD sobre las Notas a 10 años tenemos un importante soporte en el mínimo anual que se encuentra en 108,830 a medida que se acumulan divergencias alcistas en el oscilador RSI (14).

Una inflación menor de lo esperado sería un alivio para las bolsas

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Los mercados de acciones continúan condicionados por las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. En este sentido, un dato de inflación que redujese las expectativas de subida de 75 puntos básicos en los tipos de interés (hoy los mercados de futuros descuentan con un 48% de probabilidad esta positbilidad) en el siguiente Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal aydaría a que las bolsas continuasen consolidando el rebote.

El CFD sobre el S&P 500 presenta una resistencia intermedia en la zona comprendida entre 3.918 y 3.946 puntos. Por la parte inferior, el primer soporte a vigilar es el mínimo de la semana pasada establecido en 3.748 puntos. Lo positivo es que el fondo de mercado ha ido mejorando de forma gradual: el volumen se ha mantenido por encima de su media móvil simple de 200 sesiones y la volatilidad, medida con el ATR (14), retrocede desde máximos.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 10/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico



