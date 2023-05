El petróleo aguanta el primer ataque a soportes: ¿qué puede ocurrir en un futuro próximo?

El precio del petróleo aguanta los mínimos anuales

El CFD Petróleo Crudo Brent y el CFD Petróleo West Texas presentan un fondo bajista. Ambas referencias han construido una estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes a lo largo del último año y cotizan por debajo de la media móvil simple de 200 sesiones que presenta pendiente negativa y que actuó de resistencia en el mes de abril.

Gráfico diario del CFD Petróleo Brent con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/05/23

En el mes de mayo hemos asistido a un ataque a la zona de mínimos anuales (71,570 / 71,206 USD/barril para el Brent y 64,21 / 63,69 USD/barril para el West Texas) donde el precio ha reaccionado con un rebote que se ha frenado recientemente tras la publicación de los inventarios semanales que han aumentando con fuerza: según la Energy Information Administration (EIA) subieron en 3 millones de barriles que suponen el mayor incremento de los últimos dos meses.

Gráfico diario del CFD Petróleo West Texas con oscilador estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/05/23

La EIA piensa que el mercado se equilibrará pese al recorte de la OPEP+

La EIA, en el Short-Term Energy Outlook (STEO) de MAY23, revisó a la baja sus previsiones de precios para la referencia Brent: desde 85 USD barril hasta 79 USD/barril en 2023 y, desde los 81 USD/barril hasta los 74 USD/barril para 2024. Unos precios que son próximos a los niveles actuales.

La EIA piensa que el recorte de la producción anunciado recientemente por la OPEP+ de 1,2 millones de barriles diarios (Mbd), equilibrará la oferta y la demanda en los próximos trimestres, de esta forma se dejarían de acumular inventarios. A la vez, de cara a al medio plazo, el resto de productores (no OPEP+) aumentarán la producción lo suficiente para satisfacer la demanda creciente en 2023 y para volver a incrementar inventarios en 2024.

De esta manera, la demanda y la oferta de petróleo estará equilibrada en los próximos trimestres. Una circunstancia que podría hacer que el precio del petróleo mantenga el rango que ha desarrollado en lo que llevamos de año: Brent suelo en 70,206 y techo en 89,008 USD/barril, West Texas suelo en 63,69 y techo en 83,385 USD/barril.

La oferta tiene menos fuerza y la demanda marcará el ritmo del precio

Las previsiones de la EIA sugieren que el poder de la OPEP+ para condicionar la oferta total de petróleo es reducido, pues existen alternativas. De esta manera, el pulso del precio del petróleo está marcado por la demanda que, en última instancia, depende del crecimiento económico.

En este contexto, una desaceleración más acusada de lo esperado que dañe la demanda de petróleo en la segunda parte del año podría facilitar una ruptura de soportes. Por el contrario, si la economía se muestra resiliente en verano, la presión al alza en precios podría aumentar por motivos estacionales a medida que nos aproximemos al invierno.

