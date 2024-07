El oro cumple 4 meses en rango: posibles catalizadores para una ruptura en segunda mitad de 2024

El informe de mitad de año del World Gold Council (WGC) nos ha dejado los siguientes puntos clave:

En primer lugar, los analistas del WGC señalan que el precio actual descuenta lo esperado por el consenso de mercado para la segunda parte del año. Sin embargo, señalan que el precio del oro, al igual que la economía, están esperando un catalizador.

En segundo lugar, los catalizadores alcistas que encuentra el WGC son: (1) caída de las tipos de interés, (2) una mayor búsqueda de protección frente a las burbujas en los activos de riesgo (bolsa) y (3) búsqueda de refugio frente a la persistente tensión geopolítica.

En tercer lugar, el WGC señala que el precio del oro también tiene riesgo y lo sitúa en una caída de la demanda de los bancos centrales o una toma de beneficios por parte de los inversores asiáticos.

Tal y como señala el informe, el precio del oro está consolidando niveles en las últimas semanas después de ser uno de los activos con mejor comportamiento en lo que llevamos de año y sorprendiendo a la inmensa mayoría de operadores. El rango de variación del rango está comprendido entre la zona de máximos históricos, 2.431 y 2.450 USD, y el mínimo de mayo establecido en 2.276 USD.

Onza de oro en gráfico diario extraí do de Next Generation a 08/07/24

La estabilización ha permitido que el precio purgue excesos, la sobrecompra ha disminuido, sin dañar el fondo alcista. Un fondo alcista que podría venir respaldado por la acumulación de desequilibrios financieros: más allá de una posible burbuja bursátil a la que hace referencia el WGC, también podría estar vinculado a los altos niveles de endeudamiento.

Tipos de interés y “burbujas” en el precio de los activos

Llegados a este punto, es normal que el WGC y el mercado en su conjunto se pregunte si existen más catalizadores para continuar escalando posiciones.

En este contexto, las bajadas de tipos de interés, que es uno de los catalizadores alcistas expuestos por el WGC, parece que está ampliamente descontada por el mercado. Por ejemplo, para la Fed, el mercado descuenta que los tipos bajarán en 50 pb hasta el 5,00% en el 2024 y hasta el 4,00% en a septiembre de 2025. Unas bajadas que serían suficientes para mantener el crecimiento económico y la estabilidad, el escenario “Goldilocks”, que debería pesar negativamente en el precio de oro si se confirma con el paso del tiempo.

En este sentido, lo que sentaría bien al oro, sería una bajada de tipos de interés más intensa por deterioro económico. El escenario “Goldilocks” desaparecería y existiría el riesgo de que se materialicen los riesgos acumulados, entre ellos una corrección en el precio de los activos (bolsa y vivienda) que según el último Financial Stability Report de la Fed se encuentran en niveles elevados.

Geopolítica y bancos centrales

Respecto a la demanda de los bancos centrales y la geopolítica, agruparía estos catalizadores en uno solo pues van de la mano. En este sentido, merece la pena una pequeña reflexión.

La tensión geopolítica medida como menciones a actos de guerra o terrorismo, como recoge el índice de riesgo geopolítico (Geopolitical Risk Index, GPR), hace tiempo que perdió la correlación con el precio del oro. El GPR no ha parado de bajar en los dos últimos años y se sitúa por debajo de mínimos de la guerra de Ucrania mientras que el oro, en ese periodo, ha subido más de 30 puntos porcentuales.

La tensión geopolítica en la actualidad podría reflejarse en otros aspectos como recoge el índice de riesgo geopolítico de BlackRock (BGRI). En este sentido, los siguientes componentes del índice mantienen un riesgo alto: (1) conflicto entre EEUU y China, (2) desconexión tecnología mundial, (3) conflicto entre Rusita y OTAN, (4) tensión en Oriente Próximo, (5) ataques terroristas y ciberataques.

Onza de oro en gráfico mensual extraído de Next Generation a 08/07/24

La mayoría de estos componentes están relacionados y apuntan a un mundo en dos bloques con EEUU liderando el de occidente y China el de oriente. En este segundo bloque, la hegemonía del USD se cuestiona y por ello, las ventas de bonos de EEUU están siendo una dinámica gradual y los bancos centrales sustituyen sus reservas en USD por el oro. De esta manera, se podría decir que mientras la tensión geopolítica no disminuya, será difícil ver que los bancos centrales de países emergentes, principales compradores de oro, se planteen una toma de beneficios o reduzcan su apetito comprador.



