Oro purga excesos y mantiene fondo alcista: se acumulan riesgos y la demanda de los bancos centrales es fuerte

El precio de la onza de oro va a cumplir cerca de tres meses dentro de un rango. La parte alta del movimiento se encuentra comprendida en la zona de máximos históricos, los 2.431 y 2.450 USD. La parte inferior se sitúa en los 2.276 USD que es mínimo de abril.

Un estancamiento que ha permitido purgar parte de los excesos. En gráfico diario el oscilador MACD se estabilice en torno a su nivel neutral y la distancia a la media móvil simple de 200 sesiones ha caído por debajo de los dos dígitos.

Oro en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 25/06/24

El comportamiento de la cotización podría considerarse una consolidación dentro de un fondo alcista. La serie de precios conserva una estructura de máximos / mínimos significativos crecientes a largo plazo o en gráfico mensual. Si bien es cierto que, aparece alguna vela de potencial giro a la baja en gráfico de velas japonesas en este marco temporal como es la denominada estrella fugaz.

Onza de oro en gráfico mensual con ROC (12) extraído de Next Generation a 25/06/24

Se acentúa la acumulación de riesgos y la demanda de los bancos centrales es fuerte

Desde una perspectiva fundamental, hemos conocido informes que han dado apoyo a la cotización del oro y que han permitido que salve el soporte de los 2.276 USD/onza, permitiendo que la corrección no vaya a más.

En primer lugar, la oficina presupuestaria de EEUU (Congressional Budget Office, CBO) actualizó sus proyecciones. Revisó al alza de forma importante el déficit, +0,4B de USD respecto a las previsiones de FEB24, hasta rozar los 2B de USD que representan un 7,0% en términos de PIB. Los elevados niveles de deuda y su sostenibilidad podrían derivar en un aumento de la demanda de oro.

En segundo lugar, el World Gold Council ha publicado la Central Bank Gold Reserve Survey de 2024. La demanda de oro por parte de los bancos centrales ha aumentado con intensidad en los últimos años y, atendiendo a la encuesta, podría continuar. Según la encuesta, el 29% de los bancos centrales se plantea aumentar sus reservas de oro en los próximos meses (el nivel más alto desde que comenzó la encuesta en 2018). Por otro lado, el 81% espera que aumenten las reservas de oro a nivel global en los próximos 12 meses.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.