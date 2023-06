El dicho “Sell in may and go away” se cumple en Europa

El dicho de “Sell in may and go away” o “Vende en mayo y olvídate” ha funcionado en gran parte de los índices bursátiles europeos:

El FTSE 100 lastrado por el fuerte repunte de tipos de interés debido a la alta inflación en UK es el que peor comportamiento relativo experimenta y consolida por debajo de la media de 200 sesiones quedando sin soporte significativo hasta la zona de mínimos anuales.

Gráfico diario del CFD UK 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/06/23

Otros índices europeos como el Cac 40, Euro Stoxx 50 e Italia 40, han perdido los mínimos de ABR23 y consolidado por debajo de la directriz alcista de medio plazo que unía los mínimos de 2022 y de MAR23.

Los que mejor han aguantado han sido el Ibex 35 y el Dax 40 que han experimentado un mejor comportamiento relativo y han conseguido mantenerse por encima de la directriz alcista de medio plazo citada. En el caso del CFD sobre el Ibex 35 la zona a vigilar son los 9.046 / 8.966 puntos. En el caso del CFD sobre el Dax 40, el nivel a vigilar son los 15.659 puntos.

Gráfico diario del CFD España 35 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/06/23

La regla de “vende en mayo y olvídate” también funciona en EEUU: la excepción es el Nasdaq 100

Los índices de bolsa de EEUU han acabado mayo en mínimos. El Dow Jones Industriales cotiza a la altura de la media móvil simple de 200 sesione que cotiza en torno a 32.750 puntos, lejos de máximos anuales y en territorio negativo en lo que llevamos de año. El índice de pequeñas compañías Russell 2000 también está en negativo en el año y próximo a los mínimos anuales que también son mínimos de 2022.

El S&P 500 ha acabado el mes de mayo en tablas y pegado a la zona de máximos anuales y resistencia clave. Sin embargo, el contraste es significativo cuando vemos el S&P 500 equiponderado, es decir, con la misma ponderación en las acciones que lo componen. El S&P 500 Equal Weight se deja casi 4 puntos porcentuales en mayo, cotiza en negativo en lo que va de año y está pegado a mínimos anuales.

Gráfico diario del CFD US NDAQ 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 02/06/23

La excepción a la regla la tenemos en el Nasdaq 100 que, con una subida del 7,73% en el mes de mayo, avanza más de 30 puntos porcentuales en lo que va de año. El CFD US NDAQ 100 construye una estructura de máximos / mínimos crecientes en los últimos meses y tiene un soporte de corto plazo en 13.925. Por la parte superior, las referencias técnicas son el máximo anual en 14.531 y la banda superior de un posible canal alcista cotiza en torno a 14.670 puntos.

¿Terminará el Nasdaq 100 por converger con el resto de índices?

La brecha entre el Nasdaq 100 y el resto de índices vuelve a ampliarse. El índice está en manos de 6 megacorporaciones (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia y Microsot) que ponderan más de un 55% y que cotizan con múltiplos elevados. El índice presenta una sobrecompra abultada si atendemos al oscilador MACD y cotiza con una ratio Precio / Beneficios (PER) próxima a las 30x y una ratio Precio / Valor Contable que ronda las 7x.

¿Quiere decir qué el índice corregirá a corto plazo? No se sabe, los excesos pueden extenderse más tiempo de lo esperado y, más aún, en índices tecnológicos. Sin embargo, el tiempo y el ciclo económico suelen marcar la pauta. El Nasdaq 100, al igual que el resto de índices, desarrolla tendencias bajistas cuando la economía entra en recesión.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs tales cómo, El par de EUR/USD, el índice Dax alemán, US 30, US NDAQ 100, Oro y Plata y las acciones de las compañías más populares.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 Alemania 40 1 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 Oro 0,3 20:1 ✓ Dom 23:00-Vie 21:00

Descanso diario 22:00-23:00 Plata 2,5 10:1 ✓ Lun 00:00- Vie 22:00

Descanso diario 23:00-00:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.